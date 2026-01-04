El ex-futbolista de Patronato Julián Marcioni fue presentado en Colón de Santa Fe

A través de su cuenta oficial el Sabalero oficializó la contratación de Julián Marcioni. En su ciclo en Patronato anotó seis conquistas.

Julián Marcioni es uno de los futbolistas que se despidió de Patronato. El delantero finalizó su vínculo laboral el pasado 31 de diciembre. En los primeros días del 2026 el futbolista surgido de la cantera de Newell´s de Rosario fue oficializado como una de las incorporaciones de Colón de Santa Fe.

El club santafesino lo anunció a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de identidad: “¡Bienvenido Julián Marcioni al único campeón de la ciudad!”, acompañado por los colores y símbolos sabaleros.

El delantero ya firmó su contrato hasta el 31 de diciembre del 2026.

>>> Llega en condición de libre y con opción de compra del 50% del pase.



El delantero ya firmó su contrato hasta el 31 de diciembre del 2026.



>>> Llega en condición de libre y con opción de compra del 50% del pase.



— Club Atlético Colón (@ColonOficial) January 4, 2026

El delantero firmó este domingo su vínculo hasta el 31 de diciembre de 2026. El acuerdo contempla una opción de compra del 50% de su pase, lo que marca una apuesta a mediano plazo por parte de la dirigencia.

El paso de Julián Marcioni en barrio Villa Sarmiento

En el campeonato 2025, Marcioni defendió la camiseta de Patronato, donde volvió a tener continuidad: jugó 32 partidos, convirtió seis goles y acumuló 2.495 minutos en cancha. Ese rendimiento fue clave para que Colón lo tenga en carpeta y finalmente avance en su contratación.

Gonzalo Asís, de Patronato a Almagro

Gonzalo Asís, quien formó parte del plantel de Patronato en las últimas dos temporadas de la Primera Nacional, fue presentado como una de las incorporaciones de Almagro. El Tricolor será dirigido técnicamente por Gabriel Gómez, quien encabezó el cuerpo técnico del Rojinegro en la temporada 2025.

El defensor Gonzalo Asis (29 años) de último paso por Patronato, es nuevo jugador de Almagro.

Llega libre y firma contrato por un año.



El defensor Gonzalo Asis (29 años) de último paso por Patronato, es nuevo jugador de Almagro.



Llega libre y firma contrato por un año. pic.twitter.com/BUfeBLLlpy — Club Almagro (@almagroficial) January 3, 2026

9 son los jugadores que dejaron el club luego del último año y debe rearmar un plantel desde cero. Al día de la fecha el DT cuenta con 12 refuerzos y con el correr de los días se seguirán sumando otros jugadores por el cual los dirigentes siguen negociando.

El marcador de punta formó parte del inicio de la pretemporada de Almagro. El Tricolor cuenta con una renovación importante en su estructura. Son nueve los jugadores que dejaron la institución bonaerense. Hasta el momento sumó una docena de incorporaciones.

En el comienzo de la pretemporada se hicieron presente cinco nuevos refuerzos que fueron anunciados una vez finalizado el mismo, se trata de Gino Barbieri y Santiago Ubeda provenientes de Chaco For Ever, Gonzalo Asís, de Patronato, Nicolas Tolosa cuyo pase pertenece a Argentinos Juniors y disputó el último año a préstamo en Atlanta y Tobias Macies quien viene de jugar el federal en 9 de Julio.

A estos jugadores se suman: Oscar Belinetz, Julián Marchioni, quien jugó en Patronato en la temporada 2017/18, Enzo Silcan, Matías Cortave, Francisco Marco, Franco Bustamante y Franco Mangudo que ya habían sido anunciados previamente.