Pelea entre choferes provocó el despiste de micro del larga distancia

9 de enero 2026 · 11:51hs
Una violenta discusión entre chóferes habría provocado el despiste de un micro de larga distancia con 55 pasajeros, en la ruta 14, a la altura de Bella Vista, Corrientes. Desde la Policía se informó de un hecho fuera de lo común ocurrido el jueves 8 a metros del Puesto de Control Vial Bella Vista, a la altura del kilómetro 139,5, donde un colectivo de transporte de pasajeros de larga distancia terminó despistando sobre la banquina. Luego se supo que dos choferes encagados de la unidad pelearon hasta la agresión física, en plean conducción del vahículo. Los 55 pasajeros fueron trasbordados a otra unidad de la empresa para completar el trayecto hacia su destino.

Desde la Jefatura provincial de la Policía, se informó de un inusual incidente que se registró el jueves 8, poco después de que la unidad retomara su marcha tras una detención en un parador, ubicado a escasos metros del Puesto de Control Vial Bella Vista.

El vehículo, perteneciente a la empresa Morgan Tour SRL, trasladaba a 55 pasajeros desde Buenos Aires con destino a la ciudad de Mercedes, Corrientes. Según los informes oficiales, tras reanudar el viaje, se inició una fuerte discusión entre el conductor y su acompañante.

Según la información, la disputa verbal escaló rápidamente a agresiones físicas entre ambos mientras el vehículo estaba en movimiento. Producto de la pelea, se perdió el control del rodado, que terminó despistando a baja velocidad y quedando inclinado sobre la banquina. El impacto provocó la rotura de cristales.

Al lugar acudió personal de la Comisaría Tercera, personal policial del puesto caminero Bella Vista y servicios de emergencia. Tras el arribo de la ambulancia, se brindó atención médica en el lugar a los ocupantes de la unidad, varios presentaron golpes de carácter leve por el movimiento brusco, pero ninguno requirió traslado al hospital, mientras que los chóferes resultaron con lesiones leves derivadas de su enfrentamiento mutuo.

A pesar de la gravedad del hecho y el riesgo al que fueron expuestos los pasajeros, ninguna de las partes involucradas manifestó deseos de radicar una denuncia penal por lo sucedido. Se desconoce si los pasajeros presentarán quejas por la irresponsable actitud que pudo terminar en una tragedia.

El colectivo permaneció en el lugar a la espera de una grúa para su remoción. En tanto, los 55 pasajeros fueron trasbordados a otra unidad de la empresa para completar el trayecto hacia su destino. El tránsito en la zona no se vio interrumpido.

