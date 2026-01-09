Piedras Blancas vive una temporada exitosa y afianza su perfil turístico

El sábado inauguraron una nueva playa en el camping El Saucedal, que suma atractivos para recibir a los turistas que llegan a Piedras Blancas

Con una temporada estival que supera las expectativas iniciales, playas en óptimas condiciones y una agenda de actividades que refuerza su perfil turístico, Piedras Blancas atraviesa uno de los veranos más activos de los últimos años sobre la costa del río Paraná. Ubicada a unos 100 kilómetros de la capital entrerriana, la localidad se consolida como un destino elegido por familias, parejas y grupos de amigos que priorizan el contacto con la naturaleza, la tranquilidad y una oferta accesible para el descanso.

Además, cuenta con otro atractivo, que es el parque acuático que abrió en la localidad hace unos años, permitiendo ampliar la oferta de productos que se ofrecen a los visitantes.

Piedras Blancas Piedras Blancas se consolida como destino turístico

El intendente Fabricio Gino Mesquida destacó el buen momento que atraviesa la ciudad en materia turística y subrayó el impacto positivo que esto genera en la economía local. “Estamos teniendo una temporada muy buena, con una ocupación importante tanto en los complejos municipales como en los privados, que vienen trabajando de manera sostenida desde el inicio del verano”, señaló.

En un escenario marcado por la creciente de los ríos, que en otras zonas de Entre Ríos obligó al cierre preventivo de balnearios, especialmente sobre la costa del Uruguay, Piedras Blancas logró mantener sus playas habilitadas y operativas. Si bien el río Paraná registra un crecimiento progresivo, la situación se encuentra controlada y no afecta el normal desarrollo de las actividades turísticas. “Hasta ahora no se llegó a un extremo que complique el funcionamiento de las playas. Se hace un monitoreo permanente y eso nos permite llevar tranquilidad tanto a los vecinos como a quienes eligen visitarnos”, explicó el jefe comunal.

Esta estabilidad hídrica permitió sostener la temporada sin sobresaltos y posicionar a Piedras Blancas como una alternativa segura dentro del corredor turístico del Paraná, en un verano donde muchas familias buscan destinos cercanos y confiables.

Piedras Blancas

Uno de los principales atractivos de Piedras Blancas son sus extensas playas de arena, acompañadas por campings y complejos que ofrecen servicios integrales para una estadía confortable. Entre ellos se destaca el Complejo Camping El Saucedal, donde funciona la nueva playa municipal, inaugurada oficialmente este verano. “La inauguración fue el 3 de enero y convocó a muchísima gente. Estaba todo colmado, lo que demuestra el interés que genera este espacio y el crecimiento que viene teniendo la ciudad en términos turísticos”, afirmó Mesquida.

El complejo cuenta con dos paradores: uno dentro del camping y otro ubicado directamente sobre la playa, permitiendo a los visitantes acceder a comidas, bebidas y servicios durante toda la jornada sin necesidad de trasladarse. A esto se suma el Camping Pirayú, otro de los puntos fuertes de la oferta local, que dispone de parador, proveeduría y funciona además como restaurante, facilitando el almuerzo y la cena dentro del mismo predio.

Uno de los factores que más valoran quienes eligen Piedras Blancas es la accesibilidad económica. El ingreso a las playas municipales tiene un costo de 2.500 pesos por persona, mientras que la oferta de alojamiento es variada y se adapta a diferentes presupuestos. Al respecto, Mesquida señaló: “Tenemos alrededor de 700 plazas en Piedras Blancas y hay precios para todos los bolsillos. En términos generales, el alojamiento para una familia ronda entre los 60.000 y 80.000 pesos diarios, dependiendo del lugar y de los servicios que se elijan”.

Piedras Blancas

Esta combinación de precios convenientes, servicios completos y entorno natural convierte a la ciudad en una opción atractiva tanto para escapadas de fin de semana como para estadías más prolongadas durante el verano. El buen presente turístico también se refleja en la procedencia de los visitantes. Si bien una gran parte llega desde Paraná, Cerrito y localidades cercanas, en las últimas temporadas se incrementó notablemente la llegada de turistas de otras provincias. “Viene gente de Buenos Aires, de distintos puntos de Entre Ríos, del centro del país y, en algunos casos, incluso del sur. A veces sorprende la distancia que recorren para llegar hasta acá”, comentó Mesquida.

Este flujo diverso de visitantes no sólo fortalece la actividad turística, sino que también impacta positivamente en comercios, emprendimientos gastronómicos y prestadores de servicios locales.

Pesca todo el año

Más allá de la temporada estival, Piedras Blancas se posiciona como un destino turístico durante todo el año gracias a la pesca, una actividad profundamente ligada a la identidad de la ciudad y a su entorno natural.

“La pesca es una de nuestras grandes fortalezas y no se detiene nunca. Durante todo el año tenemos movimiento de pescadores que eligen la zona por la variedad y calidad de los espacios”, remarcó el intendente.

La cercanía con distintos cursos de agua y la costa del Paraná convierten a la localidad en un punto estratégico para quienes practican esta actividad, generando un flujo constante de visitantes incluso fuera de la temporada alta.

Piedras Blancas

Fiesta de la Playa en Piedras Blancas

Como broche de oro para una semana intensa y con altas expectativas, Piedras Blancas se prepara para vivir mañana una nueva edición de la tradicional Fiesta de la Playa, uno de los eventos más convocantes del calendario local. En caso de condiciones climáticas adversas, será reprogramada para el fin de semana siguiente.

La fiesta reúne cada año a vecinos y turistas en un ambiente familiar, con propuestas recreativas, música y el río Paraná como escenario natural. “Si el clima lo permite, vamos a tener la fiesta. Es un evento muy esperado, que forma parte de la identidad turística y cultural de Piedras Blancas”, expresó Mesquida.

Está anunciada a presencia de las bandas El Cumbiazo, El Combo 10 y de Inesperados. El valor de la entrada es el que se cobra para ingresar a la playa, es decir, 2.500 pesos por persona para el caso de los visitantes, y los residentes de la ciudad pagan 1.500 pesos. La entrada para las motos es también 2.500 pesos y para los autos 4.000.

Piedras Blancas Naturaleza, playas y precios accesibles son un combo ideal que Piedras Blancas ofrece

Lugar que invita a volver

Con playas habilitadas, campings en pleno funcionamiento, servicios gastronómicos, pesca y eventos populares, Piedras Blancas reafirma su perfil como un destino ideal para quienes buscan descanso, naturaleza y cercanía. “Piedras Blancas tiene todo para pasar unos lindos días: playa, pesca, tranquilidad, un pueblo seguro y cercano. Eso es lo que la gente valora y por lo que vuelve”, concluyó el intendente.

En un verano que avanza con buen ritmo, la ciudad del norte entrerriano se consolida como una de las opciones más elegidas del corredor del Paraná, combinando hospitalidad, paisaje y propuestas pensadas para disfrutar sin sobresaltos.