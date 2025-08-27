Patronato tiene día, hora y árbitro para el próximo juego El domingo Patronato regresará al Grella, donde enfrentará a Atlanta. Tendrá su primer contacto con el encargado de impartir justicia. 27 de agosto 2025 · 10:19hs

A Patronato le restan seis finales en la Primera Nacional

Patronato regresará el domingo al estadio Grella donde recibirá a Atlanta en el marco de la 29° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Esta historia, correspondiente a la Zona A, se disputará desde las 16 bajo el arbitraje de Daniel Zamora.

El encargado de impartir justicia estará secundado por los jueces asistentes Juan Pablo Millenaar y Mariano Ascenzi. Completará el cuerpo Mariano Aglia, quien oficiará de cuarto árbitro.

Primer contacto con Patronato, con antecedentes ante Atlanta Zamora tendrá su primer contacto con Patronato. Al Bohemio lo dirigió en dos oportunidades con un saldo positivo de una victoria (3 a 1 sobre San Martín de Tucumán) y un empate (1 a 1 ante Deportivo Madryn). Programa de la 29° fecha de la Primera Nacional Sábado 13.10 (TV): Tristán Suárez-All Boys Árbitro: Juan Pablo Loustau Domingo 15.30: Dep. Maipú-Dep. Madryn Árbitro: Lucas Comesaña 15.30: Almagro-Quilmes Árbitro: Adrián Franklin 16: Gimnasia y Tiro-Alvarado Árbitro: Nahuel Viñas 16: Güemes-Colegiales Árbitro: Pablo Echavarría 16: Patronato-Atlanta Árbitro: Daniel Zamora 19 (TV): Los Andes-San Miguel Árbitro: Fabrizio Llobet 21: San Martín-Arsenal Árbitro: Leandro Rey Hilfer Lunes 21.15 (TV): Ferro-Racing Árbitro: Julio Barraza