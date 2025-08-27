Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato tiene día, hora y árbitro para el próximo juego

El domingo Patronato regresará al Grella, donde enfrentará a Atlanta. Tendrá su primer contacto con el encargado de impartir justicia.

27 de agosto 2025 · 10:19hs
A Patronato le restan seis finales en la Primera Nacional

A Patronato le restan seis finales en la Primera Nacional

Patronato regresará el domingo al estadio Grella donde recibirá a Atlanta en el marco de la 29° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Esta historia, correspondiente a la Zona A, se disputará desde las 16 bajo el arbitraje de Daniel Zamora.

El encargado de impartir justicia estará secundado por los jueces asistentes Juan Pablo Millenaar y Mariano Ascenzi. Completará el cuerpo Mariano Aglia, quien oficiará de cuarto árbitro.

En una decena de encuentros Alan Sosa se transformó en pieza clave de Patronato en la Primera Nacional. El arquero conservó el cero en seis juegos.

Alan Sosa: "Mi idea es llegar a las 10 vallas invictas"

gabriel gomez le dio valor al punto que sumo patronato

Gabriel Gómez le dio valor al punto que sumó Patronato

Primer contacto con Patronato, con antecedentes ante Atlanta

Zamora tendrá su primer contacto con Patronato. Al Bohemio lo dirigió en dos oportunidades con un saldo positivo de una victoria (3 a 1 sobre San Martín de Tucumán) y un empate (1 a 1 ante Deportivo Madryn).

Programa de la 29° fecha de la Primera Nacional

Sábado

13.10 (TV): Tristán Suárez-All Boys

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Domingo

15.30: Dep. Maipú-Dep. Madryn

Árbitro: Lucas Comesaña

15.30: Almagro-Quilmes

Árbitro: Adrián Franklin

16: Gimnasia y Tiro-Alvarado

Árbitro: Nahuel Viñas

16: Güemes-Colegiales

Árbitro: Pablo Echavarría

16: Patronato-Atlanta

Árbitro: Daniel Zamora

19 (TV): Los Andes-San Miguel

Árbitro: Fabrizio Llobet

21: San Martín-Arsenal

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Lunes

21.15 (TV): Ferro-Racing

Árbitro: Julio Barraza

Patronato Grella Atlanta Primera Nacional
Noticias relacionadas
Matías Pardo fue titular en el empate de Patronato ante Colegiales

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el empate ante Colegiales?

Patronato empata sin goles ante Colegiales.

Patronato empató sin goles ante Colegiales y cortó la mala racha de visitante

Patronato visita a Colegiales.

Patronato visita a Colegiales con intenciones de cortar la mala racha de visitante

la mision de patronato en la fortaleza del tricolor

La misión de Patronato en la Fortaleza del Tricolor

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Petrolera británica sancionada por operar en Malvinas ingresó a la Patagonia bajo otro nombre

Petrolera británica sancionada por operar en Malvinas ingresó a la Patagonia bajo otro nombre

Ultimo Momento
Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Petrolera británica sancionada por operar en Malvinas ingresó a la Patagonia bajo otro nombre

Petrolera británica sancionada por operar en Malvinas ingresó a la Patagonia bajo otro nombre

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental

Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes

Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes

Policiales
Ex intendente entrerriano fue amenazado y aplican perimetral a un dirigente

Ex intendente entrerriano fue amenazado y aplican perimetral a un dirigente

Gualeguaychú: despertó la docente baleada por su pareja policía

Gualeguaychú: despertó la docente baleada por su pareja policía

Causa Christe: Cánepa rechazó la recusación contra Malvasio y advirtió sobre el uso de falsedad informativa

Causa Christe: Cánepa rechazó la recusación contra Malvasio y advirtió sobre el uso de falsedad informativa

Secuestran tumberas abandonadas durante una persecución en Paraná

Secuestran tumberas abandonadas durante una persecución en Paraná

Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

Ovación
Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Olimpia es el nuevo líder del Torneo Clausura de la APB

Olimpia es el nuevo líder del Torneo Clausura de la APB

Cloroformo López lleva el pugilismo a su ciudad

Cloroformo López lleva el pugilismo a su ciudad

Los pibes de Belgrano reciben a Unión

Los pibes de Belgrano reciben a Unión

Partido de Argentina: tribuna ocupada por público infantil

Partido de Argentina: tribuna ocupada por público infantil

La provincia
Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental

Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes

Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes

La emblemática obra Muchacho del Paraná volverá a exhibirse en Concordia

La emblemática obra "Muchacho del Paraná" volverá a exhibirse en Concordia

Nathán, un regalo de Dios en busca de un milagro en México

Nathán, un "regalo de Dios" en busca de un milagro en México

Dejanos tu comentario