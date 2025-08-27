Patronato regresará el domingo al estadio Grella donde recibirá a Atlanta en el marco de la 29° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Esta historia, correspondiente a la Zona A, se disputará desde las 16 bajo el arbitraje de Daniel Zamora.
Patronato tiene día, hora y árbitro para el próximo juego
El domingo Patronato regresará al Grella, donde enfrentará a Atlanta. Tendrá su primer contacto con el encargado de impartir justicia.
El encargado de impartir justicia estará secundado por los jueces asistentes Juan Pablo Millenaar y Mariano Ascenzi. Completará el cuerpo Mariano Aglia, quien oficiará de cuarto árbitro.
Primer contacto con Patronato, con antecedentes ante Atlanta
Zamora tendrá su primer contacto con Patronato. Al Bohemio lo dirigió en dos oportunidades con un saldo positivo de una victoria (3 a 1 sobre San Martín de Tucumán) y un empate (1 a 1 ante Deportivo Madryn).
Programa de la 29° fecha de la Primera Nacional
Sábado
13.10 (TV): Tristán Suárez-All Boys
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Domingo
15.30: Dep. Maipú-Dep. Madryn
Árbitro: Lucas Comesaña
15.30: Almagro-Quilmes
Árbitro: Adrián Franklin
16: Gimnasia y Tiro-Alvarado
Árbitro: Nahuel Viñas
16: Güemes-Colegiales
Árbitro: Pablo Echavarría
16: Patronato-Atlanta
Árbitro: Daniel Zamora
19 (TV): Los Andes-San Miguel
Árbitro: Fabrizio Llobet
21: San Martín-Arsenal
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Lunes
21.15 (TV): Ferro-Racing
Árbitro: Julio Barraza