Elecciones 2025: cuánto cobrarán las autoridades de mesa y delegados

Por resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional determinó los montos que recibirán las autoridades en las elecciones 2025

27 de agosto 2025 · 15:08hs
Elecciones 2025: cuánto cobrarán las autoridades de mesa y delegados

Elecciones 2025: cuánto cobrarán las autoridades de mesa y delegados

A dos meses de las elecciones 2025 legislativas nacionales del 26 de octubre, el Gobierno estableció los montos que percibirán en concepto de viáticos las autoridades de mesa, delegados judiciales y tecnológicos que trabajen en la jornada electoral. La Resolución 347/2025, difundida este miércoles en el Boletín Oficial, fija valores que irán de 40.000 a 120.000 pesos.

Adicionales

En las elecciones 2025 las autoridades de mesa cobrarán 40.000 pesos, suma que se duplicará para quienes además realicen las capacitaciones oficiales, ya que recibirán otros 40.000 pesos adicionales. El Ejecutivo destacó que esta compensación busca incentivar la formación previa “a fin de mejorar el desarrollo de los comicios”.

En tanto, los delegados designados en los locales de votación recibirán 80.000 pesos, mientras que los delegados judiciales a cargo de remitir reportes de incidencias o datos solicitados por la Cámara Nacional Electoral percibirán 40.000 pesos.

Elecciones 2025: cuánto cobrarán las autoridades de mesa y delegados

Elecciones 2025: cuánto cobrarán las autoridades de mesa y delegados

El monto más alto será para los delegados tecnológicos, que controlarán la verificación biométrica de identidad en establecimientos de votación: en este caso, el viático alcanzará los 120.000 pesos

El esquema de pago prevé opciones presenciales y electrónicas, con un plazo de un año para cobrar la suma correspondiente. La Justicia Nacional Electoral certificará el cumplimiento de las funciones y notificará al Correo Argentino los listados de beneficiarios, mientras que la Vicejefatura de Gabinete del Interior coordinará la implementación del operativo.

En las elecciones presidenciales de 2023, las autoridades de mesa percibieron 7.000 pesos y los capacitados sumaron 3.000 pesos extra, cifra que ascendió a 10.000 pesos en la segunda vuelta.

Cuánto se cobrará en las elecciones nacionales

*Autoridades de mesa: 40.000 pesos

*Participantes en capacitaciones: 40.000 pesos

*Delegados en locales de votación: 80.000 pesos

*Delegados judiciales: 40.000 pesos

*Delegados tecnológicos: 120.000 pesos

Elecciones 2025 gobierno nacional autoridades resolución
Dejanos tu comentario