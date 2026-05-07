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Excavaciones: identificaron a otras 11 personas desaparecidas en de La Perla

La Justicia informó que se identificaron a otras 11 personas desaparecidas en excavaciones de La Perla. Las identidades se conocerán el 12 de mayo.

7 de mayo 2026 · 17:27hs
La Justicia informó que se identificaron a otras 11 personas desaparecidas en excavaciones de La Perla.

La Justicia informó que se identificaron a otras 11 personas desaparecidas en excavaciones de La Perla.

La Justicia confirmó este jueves que el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de otras 11 personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar en las excavaciones realizadas en cercanías al ex Centro Clandestino de Detención de La Perla.

LEER MÁS: Identificaron los restos de 12 personas tras las excavaciones cerca de La Perla

Nuevo hallazgo en las excavaciones de La Perla

Se trata del hallazgo del segundo grupo de identificaciones que realizan los científicos, quienes ya habían revelado los nombres de otros 12 desaparecidos en marzo pasado y que habían sido enterrados en la zona identificada como Loma del Torito, en campos de la Guarnición Militar de La Calera.

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Los trabajos de campo fueron iniciados en 2025 y, en una primera etapa, se permitió conocer la identidad de 12 personas secuestradas y asesinadas durante la citada época, mientras que las identificaciones fueron posibles gracias a los análisis antropológicos y genéticos del EAAF, en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba.

En tanto, el proceso es validado por el Juzgado Federal N°3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja y el próximo martes 12 de mayo se realizará una conferencia de prensa en la cual brindará detalles de esta nueva revelación.

excavaciones personas La Perla
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