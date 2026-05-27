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Rosario Romero encabeza misión en China para impulsar desarrollo industrial y energético en Paraná

La intendenta Rosario Romero participa en China del foro BRICS PartNIR para impulsar inversiones, energías renovables e innovación en Paraná.

27 de mayo 2026 · 14:39hs
Rosario Romero encabeza misión en China para impulsar desarrollo industrial y energético en Paraná.

Rosario Romero encabeza misión en China para impulsar desarrollo industrial y energético en Paraná.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, participa en Xiamen, China, del BRICS PartNIR Innovation Center Entrepreneurs Forum junto a otros jefes comunales argentinos. La misión, impulsada por el grupo CEDA y financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), busca fortalecer vínculos para el desarrollo industrial, energético y tecnológico de las ciudades.

Romero encabeza la delegación entrerriana con el objetivo de conocer herramientas de planificación urbana, infraestructura, innovación energética y vinculación público-privada que permitan a Paraná integrarse a nuevas cadenas de valor globales. En Xiamen, la intendenta participa de mesas de trabajo y redes internacionales de ciudades orientadas al desarrollo industrial y tecnológico de escala media.

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"La presencia de la Municipalidad de Paraná en foros como PartNIR es clave para articular proyectos de desarrollo productivo y energético que beneficien a nuestra comunidad", sostuvo Rosario Romero, quien destacó especialmente el interés en modelos de ciudades inteligentes, gestión de infraestructura y políticas de innovación adaptables a la realidad local.

La agenda municipal en Xiamen incluye ejes estratégicos como infraestructura urbana y logística para potenciar la competitividad de las empresas locales; energías limpias y generación distribuida, con especial atención a experiencias chinas en paneles solares y parques fotovoltaicos; innovación y manufactura inteligente, vinculadas a automatización, software industrial y fábricas conectadas; y cooperación internacional y financiamiento para proyectos productivos y tecnológicos.

La delegación de Entre Ríos trabaja de manera articulada para promover inversiones, transferencia tecnológica y prácticas de planificación aplicables a la ciudad. Entre los objetivos prioritarios se encuentran el fortalecimiento del parque fotovoltaico y el diseño de políticas públicas que impulsen la reindustrialización basada en energías renovables y tecnologías inteligentes.

En ese marco, la participación en Xiamen busca traducirse en proyectos concretos que mejoren la infraestructura, generen empleo calificado y fortalezcan la soberanía productiva de Paraná y la región. "Nuestro desafío es que lo que observamos y aprendemos en estos foros se transforme en oportunidades reales para la ciudad", agregó Romero.

La misión continuará en los próximos días con reuniones técnicas y gestiones destinadas a identificar alianzas estratégicas, líneas de financiamiento y programas de cooperación que puedan integrarse al plan de desarrollo municipal.

Acompañan a la intendenta Romero, por Paraná, el secretario de Hacienda, Alexis Bilbao, y el presidente de la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, el concejal Emiliano Gómez Tutau.

Además del intendente de Villaguay, integran la comitiva los jefes comunales de Reconquista, Amadeo Vallejos, y de Granadero Baigorria (Santa Fe), Adrián Maglia, junto a representantes de gobiernos locales, cámaras empresarias, entidades agropecuarias y actores vinculados al desarrollo económico y al comercio exterior de distintas provincias argentinas.

Rosario Romero BRICS China
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