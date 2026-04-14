Patronato se consagró campeón en el Torneo Cadete de sóftbol organizado por Talleres

Se desarrolló la 2ª edición del Torneo de Sóftbol categoría Cadetes organizado por el Club Atlético Talleres. Y Patronato fue el mejor del certamen.

Con una destacada convocatoria y un intenso cronograma de partidos, se desarrolló el pasado fin de semana la 2ª edición del Torneo de Sóftbol categoría Cadetes organizado por el Club Atlético Talleres, que reunió a siete equipos íntegramente de la ciudad y dejó como campeón al conjunto de Club Atlético Patronato tras la definición.

El certamen, que se disputó bajo el sistema de todos contra todos, ofreció un total de 21 encuentros a lo largo de tres jornadas intensas. La actividad se concentró principalmente en el diamante de Toribio Ortiz, aunque también hubo acción el sábado en Don Bosco y el domingo en el polideportivo del CEF, en una organización que permitió sostener el ritmo competitivo y garantizar el desarrollo completo del torneo.

En esta edición, la participación estuvo limitada a equipos locales. Si bien algunos jugadores viajaron a Paraná para reforzar distintos planteles, no hubo presencia de delegaciones de otras ciudades, una situación que, según se desprende del contexto, habría estado vinculada a los costos de traslado y logística.

En lo estrictamente deportivo, la fase regular dejó una definición muy ajustada en la cima. Club Atlético Patronato y Don Bosco Softbol finalizaron con idéntico récord de cinco victorias y una derrota, aunque el “Patrón” se quedó con el primer lugar por el resultado en el enfrentamiento directo entre ambos. De esta manera, los dos mejores equipos accedieron a la gran final disputada el domingo por la tarde.

Detrás de ellos se ubicó el equipo de ATSA Paraná, con una marca de cuatro triunfos y dos caídas, completando el podio del round robin. En el cuarto puesto finalizó el anfitrión, Club Atlético Talleres, con un balance equilibrado de tres victorias y tres derrotas. Las restantes posiciones fueron ocupadas por Club Atlético Estudiantes Paraná, Oro Verde y ATSA Femenino.

La final estuvo a la altura de las expectativas. Con un interesante marco de público que acompañó durante toda la jornada, Patronato y Don Bosco protagonizaron un duelo vibrante y de trámite cambiante. Finalmente, el conjunto rojinegro logró imponerse por un ajustado 6 a 5, consagrándose campeón en un cierre cargado de emoción.

El equipo de Patronato

El equipo campeón estuvo integrado por Santiago Godoy, Valentino Andino Piergiovanni, Tiziano Andino Piergiovanni, Nicolás Agustín Vicente, Martina Godoy, Valentino Dalinger, Thiago Gorosito, Mirko Rodríguez, Mateo Martínez, Genaro Alaguibe, Ludmila Guridi, Blanca Taborda, Ramiro Valentini, Constantino Dormich, Valentina Purgar y Carlos Smail.

La conducción técnica estuvo a cargo del manager Bruno Motroni, acompañado por los coaches Mariano Rodríguez y Marcelo Andino.

Desde la organización destacaron el compromiso de todas las instituciones participantes y el trabajo conjunto que permitió llevar adelante el torneo. En ese sentido, agradecieron especialmente a los clubes Don Bosco y CEF por ceder sus instalaciones, a la Comisión Directiva de Talleres y a los jugadores de primera división y categorías juveniles que colaboraron con los arbitrajes.

También se valoró el aporte de los integrantes de la selección U23, quienes, en la antesala de su viaje a Sincelejo para disputar el Mundial de la categoría, se sumaron a colaborar en los encuentros decisivos, aportando su experiencia y jerarquía.

De esta manera, el Torneo Cadete de Talleres volvió a consolidarse como un espacio clave para el desarrollo del sóftbol formativo en la ciudad, brindando competencia, rodaje y visibilidad a las nuevas generaciones de jugadores..