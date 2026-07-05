La incorporación de menta al mate suma frescura y aporta beneficios digestivos, respiratorios y de concentración, convirtiéndose en una tendencia elegida.

La menta, el ingrediente natural que gana lugar en el mate por sus beneficios para la salud.

El mate ocupa un lugar central en la vida cotidiana de los argentinos. Más que una bebida, representa un ritual que acompaña reuniones, jornadas de trabajo, momentos de estudio o simplemente una pausa durante el día. Si bien la preparación tradicional con yerba mantiene su vigencia, cada vez son más las personas que incorporan hierbas naturales para sumar sabor y aprovechar sus propiedades.

Entre las opciones más elegidas se encuentra la menta, una planta aromática que, además de aportar un gusto fresco, ofrece beneficios para el organismo. Su incorporación al mate no solo modifica el perfil de sabor de la infusión, sino que también puede favorecer la digestión, mejorar la concentración y brindar una sensación de mayor vitalidad.

El yuyo que en el mate ayuda a calmar la ansiedad y aliviar dolores

Uno de los principales componentes de la menta es el mentol, responsable de su característico aroma y del efecto refrescante que produce. Esa sustancia también está asociada con una mayor sensación de alerta, por lo que muchas personas la utilizan como una alternativa natural para comenzar la mañana o recuperar energías durante la jornada.

Aunque el café suele ser la bebida elegida para combatir el cansancio, el mate con menta aparece como una opción diferente. La combinación de la cafeína natural presente en la yerba mate con las propiedades estimulantes del mentol puede ayudar a despejar la mente y favorecer la concentración sin generar una sensación de excitación excesiva.

Beneficios de incorporar menta al mate

Especialistas en plantas medicinales destacan que la menta posee diversas propiedades que pueden complementar los efectos propios de la yerba mate. Entre los beneficios más conocidos se encuentran:

Favorece la digestión. Puede contribuir a aliviar molestias digestivas frecuentes, como la hinchazón, la sensación de pesadez, los gases o la acidez estomacal.

Puede contribuir a aliviar molestias digestivas frecuentes, como la hinchazón, la sensación de pesadez, los gases o la acidez estomacal. Aporta una sensación de relajación. Su aroma característico ayuda a disminuir la tensión cotidiana y genera una percepción de bienestar que convierte al mate en una pausa aún más agradable.

Su aroma característico ayuda a disminuir la tensión cotidiana y genera una percepción de bienestar que convierte al mate en una pausa aún más agradable. Estimula el estado de alerta. El mentol favorece la sensación de energía y puede ayudar a mantener la atención durante actividades que requieren concentración, como el estudio o el trabajo.

El mentol favorece la sensación de energía y puede ayudar a mantener la atención durante actividades que requieren concentración, como el estudio o el trabajo. Despeja las vías respiratorias. Su acción refrescante funciona como un descongestionante natural, por lo que muchas personas la utilizan cuando presentan síntomas de resfríos, alergias o congestión nasal.

Su acción refrescante funciona como un descongestionante natural, por lo que muchas personas la utilizan cuando presentan síntomas de resfríos, alergias o congestión nasal. Contribuye a mejorar la concentración. La combinación entre la yerba mate y la menta ayuda a mantener la mente activa, favoreciendo el rendimiento intelectual y la claridad mental.

Cómo agregar menta al mate

Existen distintas formas de incorporar esta planta al ritual matero, según las preferencias de cada persona.

Una de las alternativas más habituales consiste en utilizar hojas frescas. Luego de lavarlas cuidadosamente, se colocan directamente sobre la yerba antes de comenzar a cebar. Con el paso de las rondas liberan gradualmente su aroma y su sabor, logrando una infusión fresca y equilibrada.

Otra posibilidad es recurrir a la menta seca, disponible en herboristerías y dietéticas. En este caso, basta con mezclar una pequeña cantidad con la yerba antes de preparar el mate. La intensidad del sabor dependerá de la proporción utilizada.

También existe la opción de preparar previamente una infusión de menta y utilizar ese líquido, a la temperatura adecuada, para cebar el mate. De esa manera se obtiene un sabor uniforme y más suave, ideal para quienes buscan una experiencia diferente.

Una tendencia que suma adeptos

La incorporación de hierbas naturales al mate se convirtió en una práctica cada vez más frecuente entre quienes buscan alternativas para personalizar la infusión. Además de la menta, también se utilizan peperina, cedrón, burrito, melisa o manzanilla, aunque la menta continúa siendo una de las variedades preferidas por su frescura y sus propiedades.

Más allá de los beneficios que se le atribuyen, la recomendación es consumir estas hierbas con moderación y consultar con un profesional de la salud en caso de padecer enfermedades o recibir tratamientos específicos.

Con su sabor refrescante y sus propiedades digestivas, respiratorias y estimulantes, la menta se consolida como uno de los agregados naturales más elegidos para transformar cada mate en una experiencia diferente, combinando tradición con bienestar.