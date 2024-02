Patronato quiere su regalo de cumpleaños

El representante entrerriano abrirá el telón de la temporada 2024 del campeonato de la Primera Nacional. Desde las 17.10 visitará a Agropecuario de Carlos Casares en un encuentro correspondiente a la Zona A. El juego se llevará adelante en el estadio Ofelia Rosenzuaig bajo el arbitraje de Fabricio Llobet. Televisará TyC Sports. Transmitirá La Red Paraná.

El juego marcará el inicio oficial de la era Walter Perazzo. El entrenador asumió la conducción técnica de Patronato el 11 de diciembre de 2023. El sucesor de Rodolfo de Paoli debió armar la estructura tras la sangría de jugadores que emigraron de la entidad. En total fueron 22 futbolistas que se despidieron del Rojinegro.

En silencio y con paciencia el cuerpo técnico y la dirigencia se movieron en un mercado de pases donde la crisis económica demandó paciencia. En la pretemporada el DT evaluó a los jugadores surgido de la cantera. Le dio espacio en los tres amistosos que disputó en esta etapa. A su vez contó con 15 incorporaciones, la mayoría de ellos con recorrido en la categoría.

Patronato Arnaldo González Amistoso Union.jpg Arnaldo González es una de las incorporaciones de Patronato. UNO / Mateo Oviedo

Las caras nuevas de Patronato son los defensores Gonzalo Asís, procedente de Platense, Brayan Sosa (Nueva Chicago), Mateo Burdisso (Estudiantes de La Plata), Martín Ferreyra (Estudiantes de Buenos Aires), Diego Martínez (Almagro), Juan Perotti (Olimpo de Bahía Blanca) y Emiliano Purita (Dnipro de Ucrania); los mediocampistas Arnaldo González (Guillermo Brown de Puerto Madryn), Emanuel Maciel y Gustavo Turraca (Aldosivi de Mar del Plata) y Ezequiel González (San Martín de San Juan); y los delanteros Franco Coronel (Racing de Córdoba), Fabricio Sanguinetti (Piratas FC de Perú), Mariano Meynier (Unión de Santa Fe) y José Valencia.

En los ensayos previos el equipo exhibió una identidad de juego. El orden defensivo fue la principal característica. Esto le permitió finalizar los tres cotejos con la valla invicta. El aspecto negativo fue la anemia ofensiva. En este sentido se hizo presente en la red en una sola oportunidad.

Patronato jugará todo el campeonato bajo presión. En esta temporada tendrá la obligación de asumir el protagonismo. En este sentido no tendrá otra alternativa que ubicarse entre los ocho primeros escalones y sostenerse en ese sector a lo largo de la temporada. A diferencia de 2023 no tendrá otros desafíos. No competirá en el ámbito internacional ni formará parte de la Copa Argentina.

El rival.

Agropecuario de Carlos Casares fue uno de los animadores de la pasada temporada. El Sojero luchó hasta el capítulo final de la fase regular por ingresar a la final del certamen. Cedió la condición de líder de su grupo en el cierre de la primera fase al resignar unidades en el estadio Grella, donde igualó 1 a 1 en su visita a Patronato. Luego de ese juego fue sorprendido por Ferro, equipo que lo superó por 2 a 0 en el noroeste bonaerense. A pesar de la frustración la dirigencia del Sojero apostó por la continuidad del entrenador Gabriel Gómez.

El otro sector.

Mitre de Santiago del Estero recibirá a San Telmo en el encuentro que abrirá la actividad correspondiente a la Zona B. Esta historia se disputará a partir de las 21.30 y contará con el arbitraje de Adrián Franklin.

Probables formaciones

Agropecuario: Fernando Otarola; Alan Schonfeld, Franco Ledesma, Tomás Mantia y Milton Ramos; Rodrigo Mosqueira, Martín Rivero, Brian Camisassa y Emanuel Moreno; Julián Marcioni y Claudio Bieler. DT: Gabriel Gómez

Patronato: Julio Salvá; Gonzalo Asís, Mateo Levato, Martín Ferreyra y Diego Martínez; Gustavo Turraca y Augusto Picco; Juan Barinaga, Arnaldo González y Juan Perotti; Franco Coronel. DT: Walter Perazzo

Hora y TV: 17.10 (TyC Sports)

Árbitro: Fabricio Llobet

Estadio: Ofelia Rosenzuaig