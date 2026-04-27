Femicidio: una mujer murió tras feroz ataque de su pareja

La víctima, quien murió este lunes, había denunciado por violencia de género al agresor y contaba con medidas de protección que resultaron insuficientes.

La víctima, quien murió este lunes tras tres semanas de agonía, había denunciado por violencia de género al agresor y contaba con medidas de protección que resultaron insuficientes.

La muerte de María Leonor Godoy , de 58 años, suma una víctima más a la lista de femicidios en la provincia de Entre Ríos. Tras permanecer tres semanas internada por heridas de arma blanca y signos de abuso sexual por parte de su pareja, Juan Pablo Estigard , la mujer falleció en el hospital Delicia Masvernat, de Concordia.

La víctima, quien murió este lunes, había denunciado previamente al agresor por violencia física y contaba con medidas de protección que resultaron insuficientes.

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María Leonor Godoy femicidio Federal Juan Pablo Estigard

El hecho sucedió el pasado 4 de abril, alrededor de las 6 de la mañana, en una vivienda situada en la intersección de las calles Sargento Cabral y 53, de Federal. Según los informes, los residentes del lugar escucharon pedidos de auxilio y observaron a Juan Pablo Estigard, de 37 años, huir de la habitación donde Godoy fue hallada con heridas de extrema gravedad.

Desde su ingreso al nosocomio, el diagnóstico de la mujer fue desalentador debido a la presencia de múltiples lesiones punzocortantes y politraumatismos severos que requirieron asistencia respiratoria mecánica. Además, las pericias judiciales incorporaron indicios de abuso sexual durante la agresión, un factor que agrava significativamente la situación legal del imputado.

Antecedentes de violencia de género

El agresor fue capturado el mismo día del incidente y permanece bajo custodia en la Unidad Penal N° 8 de Federal. Con el fallecimiento de la víctima, la Justicia procederá a modificar la imputación original, que inicialmente era por tentativa de homicidio.La familia de Godoy reveló que existían denuncias previas por violencia de género.

En noviembre de 2025, la mujer ya había sido víctima de una golpiza que le desfiguró el rostro, lo que derivó en una restricción de acercamiento que aún se encontraba vigente al momento del ataque fatal. A pesar de haber recibido tratamiento psiquiátrico por el temor extremo que sentía, la víctima había retomado el vínculo con su agresor en un entorno de vulnerabilidad y dependencia económica.