La Municipalidad de Paraná se reunió con representantes de Asempi para avanzar en obras clave que fortalezcan el desarrollo industrial.

La Municipalidad de Paraná y empresarios refuerzan el trabajo conjunto para el desarrolo industrial.

Este lunes, la intendenta de Paraná, junto con el viceintendente David Cáceres, mantuvo un encuentro de trabajo con representantes de Asempi. Durante la reunión, se abordó la situación actual del Parque Industrial y la proyección de obras estratégicas para fortalecer la actividad y sostener los más de cinco mil puestos de trabajo directos que allí se generan.

Manejo del Fuego: capacitación a combatientes de Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa y Mendoza

La visión desde la Municipalidad de Paraná

“Es un vínculo permanente que tenemos con Asempi. Hacen un gran esfuerzo por sostener un Parque Industrial que tiene 5.000 puestos de trabajo directos, más todo lo que generan para Paraná”, señaló Romero sobre el encuentro, que se desarrolló en las oficinas de la Dirección de Parque Industrial, ubicadas en la intersección de Antonio Salellas y Hernandarias.

Y agregó: “Aspiramos a que siga creciendo. Buscamos terminar el parque solar en pocos meses y avanzar con la obra de ingreso a la ciudad por la Ruta 12, que tendrá un impacto favorable sobre el Parque Industrial”.

Por último, la intendenta destacó que “el diálogo en pos de construir, en función de algo clave para la Argentina de hoy: sostener el trabajo y generar perspectivas de producción fuera del ámbito estatal”.

La mirada empresarial

Por su parte, la presidenta de Asempi, Noemí Gasperín, valoró el encuentro: “El hecho de que la intendenta esté presente de manera permanente es un gran aliento. La articulación público-privada es indispensable. Conocemos las limitaciones del Estado municipal, por eso buscamos trabajar con coherencia: hacer lo que está a nuestro alcance y solicitar acompañamiento en lo demás”.

Entre los principales temas tratados se destacaron el avance de la obra Circunvalación–Ruta 12, la etapa final del Parque Fotovoltaico, el mantenimiento de las arterias internas del Parque Industrial y la posibilidad de actualizar la Ordenanza N° 8560 de Régimen de Promoción Industrial.

Participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Santiago Halle; el secretario de Hacienda y Producción, Alexis Bilbao; el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante; y concejales del oficialismo.