Desde la Agencia Federal de Emergencias se realizaron varias jornadas de formación de Manejo del Fuego a 40 combatientes de distintas zonas.

Manejo del Fuego: capacitación a combatientes de Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa y Mendoza.

Desde la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas del Sistema Federal de Manejo del Fuego y las acciones de articulación con las provincias, completamos varias jornadas de formación en el Uso y Seguridad de Medios Aéreos a 40 combatientes de Entre Ríos y Buenos Aires, en la localidad de San Pedro.

Luego, llevamos adelante en la localidad de Jacinto Arauz, Provincia de La Pampa, el Curso de Uso y Seguridad de Medios Aéreos junto al Taller de Director de Tiro.

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La capacitación contó con la participación de instructores de la Brigada Nacional Sur y reunió a 31 cursantes en el primer módulo y a 27 en el segundo.

Participaron Bomberos de las localidades de Jacinto Arauz, 25 de Mayo, Quemú Quemú, Bernasconi, Catriló, Anguil, Riglos y General San Martín, Villa Iris de la Provincia de Buenos Aires junto a personal de Defensa Civil y del Parque Nacional Lihué Calel, fortaleciendo la articulación interinstitucional y el trabajo coordinado en el territorio.

Durante las jornadas se desarrollaron contenidos teóricos y prácticos orientados a la planificación, coordinación y ejecución de operaciones aéreas en el combate de incendios forestales.

Manejo del Fuego

Las prácticas operativas incluyeron el empleo de helicópteros y aviones hidrantes provistos por la AFE (aeronaves Bell 407 y Air Tractor AT-802), que permitieron a los participantes familiarizarse con distintos tipos de medios aéreos utilizados en este tipo de emergencias.

Por otro lado, en Mendoza realizamos, junto a la provincia, la capacitación intensiva sobre Uso y Seguridad de Medios Aéreos.

La actividad se desarrolló durante tres jornadas en el Aeroclub La Puntilla y contó con la participación de personal de Defensa Civil, Bomberos de la Policía, Guardaparques —incluyendo equipos de la Reserva Villavicencio—, instructores del Plan Provincial Manejo del Fuego y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).

Además, se sumaron recursos aéreos como el helicóptero de la Policía de Mendoza, que permitió realizar prácticas operativas en condiciones reales.

Este tipo de instancias de formación resultan fundamentales para optimizar la respuesta ante incendios forestales y consolidar un sistema federal más eficiente y articulado.