Ventilaron que Airaldi le apuntó con un arma en la cabeza a unos niños en Diamante

La testigo afirmó que el acusado, en medio de consumo de drogas y cambios de conducta, habría amenazado con un arma a niños.

Un episodio de extrema violencia contra menores de edad marcó el extenso testimonio de Gisele Tanya Kranevitter, ex pareja del productor agropecuario Leonardo Airaldi, quien enfrenta un juicio junto a otras ocho personas por narcotráfico en la región. Según relató ante el Tribunal Criminal Oral Federal de Paraná, se enteró de que Airaldi se bajó de su camioneta y le apuntó con un arma en la cabeza a unos niños en un barrio de Diamante, quienes se orinaron encima debido al terror. Este hecho fue ratificado este lunes por la testigo basándose en lo que le contaron.

"Me contó una persona que Leo había estado muy drogado, que se había bajado de la camioneta y apuntó en la cabeza a unos chicos y que se hicieron pis", precisó ante la consulta del fiscal general José Ignacio Candioti, quien le refirió la existencia de una escucha telefónica del 22 septiembre de 2023 donde habla de ese hecho.

Asimismo, Kranevitter, quien fue administradora fiduciaria de la firma Los Hermanitos SA, de Airaldi, y madre de sus dos hijos, describió un cambio drástico en la personalidad del acusado a partir de enero de 2021, coincidiendo con un embarazo complicado de ella. La mujer detalló: "Quedé embarazada y ahí empezó a cambiar la relación conmigo. Tuve un embarazo complicado. Cuando nacen los mellizos fue un caos total. No venía a casa por dos o tres semanas. A veces estaba dos noches: una de fiesta con amigos y luego 24 horas dormía. Me enteré que consumía en 2022, después de estar preso".

Ante la jueza Noemí Berros, acompañada por los vocales Mariela Rojas y José María Escobar Cello, expresó que en esa fase "terminal" de la relación, Airaldi mantenía informantes en su casa. Relató que una vez, al intentar realizar una exposición policial sobre el cambio de la cerradura del hogar, recibió una llamada de él cuestionándola, dándose cuenta de que alguien desde la casa le estaba pasando información en tiempo real. Tras ello, despidió a una mujer que trabajaba en la vivienda.

Un remate que obligó a achicarse

La testigo también brindó detalles sobre la administración de los campos y las actividades económicas de Airaldi. Confirmó que en el campo "cada tanto Leonardo carneaba" para guardar la carne en el freezer o venderla. Además, refirió que la familia sufrió una pérdida importante de patrimonio entre 2012 y 2013, cuando el Banco Nación remató mil hectáreas de agricultura del campo de Las Cuevas. Fue por falta de pago, quedando solo la zona de bañados, lugar donde la fiscalía sostiene que funcionaba una pista de aterrizaje clandestina. También señaló que en la propiedad se guardaban múltiples armas, muchas de las cuales pertenecían al abuelo de Airaldi.

Asimismo, durante el interrogatorio de la abogada Barbita, la mujer confirmó que Airaldi tuvo una relación comercial con la familia Etchevehere, a quienes los conocía de la Sociedad Rural. Precisó que el imputado fue titular de la entidad rural de Diamante alrededor de 2013 y que por ese cargo tenía contacto con la reconocida familia de Paraná. "Juan Etchevehere arrendó el campo de la isla El Pillo. Llevó animales. A Luis Miguel lo veía en la Sociedad Rural", dijo en referencia al expresidente del Consejo Empresario de Entre Ríos y ministro de Agricultura del gobierno de Mauricio Macri.

"La policía corrupta"

En otro tramo del interrogatorio el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy le preguntó por una escucha en la que habla de "la policía corrupta" amiga de Airaldi. Dijo que recordaba haberlo dicho, pero en otro contexto. Explicó que cuando le retienen la camioneta Amarok azul, también le secuestraron un arma que estaba a su nombre, pero que ella no sabía de su existencia. "La policía me destrató cuando les dije que había una arma que no era mía. Claramente había una parte de la policía que aprueba este tipo de cosas", afirmó , dando a entender que alguien dentro de la policía ayudó a su entonces pareja para que inscribiera el arma a nombre de ella.

En otro momento dijo que tiene hasta la actualidad problemas con una camioneta Amarok azul, que fue secuestrada durante un operativo. Afirmó que actualmente le llegan multas que "figuran a nombre de un ministerio de la Provincia o de la Policía".

La foto del puestero en el celular de Airaldi

En cuanto a la estructura delictiva, la declaración testimonial aportó datos clave sobre el vínculo de Airaldi con Diego Torres, el puestero que tenía 30 kilos de cocaína debajo de su cama en una casa en Puerto Gaboto. Si bien Kranevitter dijo desconocer sobre la supuesta actividad delictiva de su entonces pareja, reconoció haber visto al puestero algunas veces.

También reconoció una fotografía del hombre junto a Juan Andrés Erbes, del bar Mandela de Diamante, lugar desde donde la Fiscalía considera que se hacia el expendio de los estupefacientes. La foto fue encontrada en el teléfono iPhone X, perteneciente a Airaldi.

La secretaría que quería irse

Soledad Touzet (antes Cánceres) era policía y trabajaba como secretaria de Airaldi en Diamante. Días atrás se ventilaron escuchas en las que se refiere a la droga como "esa mierda" y expresaba sus intenciones de salir de la organización. Kranevitter fue convocada por la defensa de Touzet, a cargo del abogado Nelson Schlotahuer. Ante las preguntas del letrado sobre la actividad de la acusada, refirió que supo que comenzó a trabajar con Airaldi en 2021. "Llevaba los papeles del fideicomiso Los Hermanitos, de la hacienda y el transporte. Incluida la isla El Pillo, una propiedad, una parte mi casa, el camión que hacia falta fletes de cereales y algunos vehículos", detalló.

Asimismo, confirmó que Touzet quería dejar el trabajo. Así se lo había expresado en algunas oportunidades, pero no lo vinculó a la venta de drogas, sino al maltrato de Airaldi con los empleados. Dijo que primero comenzaban bien y luego cambiaba. "No me sorprendió si se quería ir. Leo con el tiempo presionaba con el trabajo y los trabajadores se querían ir", dijo y agregó que conocía que había discusiones de Airaldi con la secretaria por los horarios de trabajo. Y precisó que la mujer dejó de trabajar a fines de 2022. "Ella quería renunciar varas veces. Estaba con problemas de depresión", completó.

El juicio continúo con la declaración testimonial de otros testigos. La de hoy fue la última audiencia de abril. El debate seguirá en mayo, junio y cerrará en julio, según las estimaciones del calendario judicial.

El caso

Son dos casos acumulados que se ventilan: una investigación realizada en 2019 y que tiene que ver con sus presuntas operaciones en Diamante; y otra de 2022, abierta en Santa Fe a partir del secuestro de casi 30 kilos de cocaína en una vivienda en la localidad de Puerto Gaboto (Santa Fe).

En el juicio también están Roberto Fabián Coronel, Juan Andrés Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Sebastián Armocida, Joen Damián Schonfeld, Walter Gonzalo Olivero y Cristian Emanuel Sánchez. Los abogados defensores, son: Mariana Barbitta y Lucas Melo (Airaldi), Claudio Berón (Coronel), Leopoldo Meresman y José Monge (Erbes y Martínez), Nelsón Schlotahuer (Touzet); y las defensores públicas subrogantes Noelia Quiroga y Gisela Cancilleri (por Armocida, Schonfeld, Olivero y Sánchez).