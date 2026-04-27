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Detuvieron al acusado de balear en un partido de fútbol a un hombre en Parque Gazzano

El sospechoso fue aprehendido este lunes en barrio Consejo tras un operativo policial. El hecho ocurrió el viernes durante un partido de fútbol.

27 de abril 2026 · 20:20hs
El hecho ocurrió en el Parque Gazzano durante un partido de fútbol.

Gentileza Reporte 100.7.

El hecho ocurrió en el Parque Gazzano durante un partido de fútbol.

Un hombre fue detenido este lunes por la tarde en la ciudad de Paraná, acusado de haber baleado a otro durante un partido de fútbol disputado en el Parque Gazzano. La intervención estuvo a cargo de la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos, con colaboración de distintas dependencias.

El procedimiento se concretó en calle Tacuarí, en barrio Consejo, donde los efectivos lograron localizar y detener al sospechoso tras un operativo coordinado que incluyó la participación de personal de la Comisaría Tercera, División 911 y División Operaciones. La detención se produjo luego de una serie de tareas investigativas que permitieron identificar al presunto autor del ataque.

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De acuerdo a la información oficial, el hecho que motivó la causa ocurrió el pasado viernes 24, alrededor de las 19:20, en una de las canchas del Parque Gazzano. En ese momento, la víctima se encontraba participando de un partido de fútbol cuando fue sorprendida por un hombre que vestía una remera amarilla.

Lo que pasó en el partido de fútbol

Según el testimonio recabado, el agresor se acercó de manera violenta y lo increpó con la frase: “¿Por qué le pegaste a mi hijo?”. Acto seguido, intentó golpearlo, pero no logró concretar el ataque. Sin embargo, en medio de la discusión, el atacante recibió un golpe de puño por parte de la víctima, lo que agravó aún más la situación.

Fue entonces cuando el individuo extrajo un arma de fuego —presuntamente un revólver— y efectuó un disparo que impactó en el muslo izquierdo del damnificado. Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga rápidamente del lugar, no sin antes amenazar a otras personas que se encontraban en el parque, generando pánico entre quienes presenciaban la escena.

La víctima fue asistida de inmediato y trasladada a un centro de salud, donde recibió atención médica. Afortunadamente, la herida no comprometió órganos vitales, aunque el hecho generó una fuerte preocupación por el nivel de violencia registrado en un ámbito recreativo y familiar.

A partir de la denuncia y los testimonios, la policía inició una investigación que permitió reunir elementos suficientes para identificar al sospechoso. Con esos datos, se montó un operativo que culminó este lunes con la detención del acusado, quien quedó a disposición de la Justicia.

Fútbol Hombre Partido Parque Gazzano
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