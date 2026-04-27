Paraná debutó con un triunfo en el Campeonato Argentino de Selecciones Femenino

En su estreno en el certamen que se está desarrollando en Comodoro Rivadavia, Paraná derrotó 2 a 0 a Caleta Olivia por la Zona 3.

Paraná tuvo un estreno ideal en el Campeonato Argentino de Selecciones Femenino de futsal que se disputa en Comodoro Rivadavia, al superar por 2 a 0 a Caleta Olivia en la primera fecha del Grupo C. El representativo de la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón (APFS) comenzó su camino con autoridad y sumó dos puntos fundamentales.

El encuentro se disputó en el Gimnasio Municipal Nº 3 de la ciudad chubutense, donde el seleccionado paranaense mostró solidez para imponerse en su debut dentro de una zona que promete alta exigencia.

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Los goles del triunfo fueron convertidos por Yanina Barboza y Ailen Battauz, responsables de darle forma a la victoria de Paraná. Con este resultado, el elenco de la capital entrerriana arrancó con confianza su participación y ahora buscará ratificar el buen inicio en su segunda presentación.

Paraná se medirá con un rival que viene de golear

El próximo compromiso para Paraná será este martes, desde las 14, cuando enfrente a Esquel en el Polideportivo Nº 3, por la continuidad del Grupo C. Su rival de turno también tuvo un estreno triunfal en la competencia, ya que goleó 8 a 0 a Formosa.