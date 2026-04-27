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Le darán solución a un reiterado reclamo en escuela de Concordia

Este jueves se conocerá a la empresa que arreglará las imperfecciones en la escuela N° 71 Independencia de Concordia.

27 de abril 2026 · 18:36hs
Los trabajos sobre la institución escolar tienen un plazo de 60 días.

Los trabajos sobre la institución escolar tienen un plazo de 60 días.

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, llevará adelante la apertura de sobres para la ejecución de trabajos edilicios en la escuela Nº 71 Independencia de la ciudad de Concordia. La obra contempla una inversión de 38 millones de pesos y beneficiará a más de 700 estudiantes.

escuela
Docentes enumeraron distintos problemas edilicios en la escuela de Concordia.&nbsp;

Docentes enumeraron distintos problemas edilicios en la escuela de Concordia.

La institución se encuentra ubicada en la intersección de bulevar Yuquerí y Córdoba y comprende una matrícula de 711 estudiantes de nivel inicial y primario que asisten diariamente. Al respecto, el edificio presenta problemas de filtraciones en cubiertas, deterioro de cielorrasos, fallas en sanitarios y dificultades en la presión del sistema de agua, problemáticas que afectan el normal desarrollo de las actividades educativas.

La víctima, quien murió este lunes tras tres semanas de agonía, había denunciado por violencia de género al agresor y contaba con medidas de protección que resultaron insuficientes.

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Cuándo será la licitación

En cuanto al acto administrativo de apertura de sobres tendrá lugar el jueves 30 de abril a las 10, en la sede de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones. La inversión oficial asciende a 38.240.898 pesos y el plazo de ejecución estipulado es de 60 días corridos.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que "esta intervención permitirá que la comunidad educativa cuente con un edificio en condiciones seguras y adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares". Asimismo, subrayó que estas acciones "se enmarcan en una planificación sostenida que llevamos adelante para fortalecer la infraestructura escolar en el territorio provincial y hacer concreto mejores entornos educativos para los entrerrianos".

Los trabajos a ejecutar prevén la impermeabilización de techos, reparación de fisuras, optimización de los grupos sanitarios, incorporación de un tanque de agua adicional para mejorar la presión y trabajos en cocina, comedor y galerías. Estas acciones permitirán recuperar condiciones adecuadas de seguridad y funcionalidad en el edificio.

Concordia #CuidarEscuelas trabajos licitación
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