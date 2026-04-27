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Ruka, la heroína de cuatro patas que dejó su huella en General Ramírez

La perra de búsqueda y rescate de los Bomberos Voluntarios de General Ramirez fue despedida con profundo dolor.

27 de abril 2026 · 19:35hs
Dolor en Bomberos de General Ramírez por la muerte de Ruka

Bomberos Voluntarios de Ramirez.

Dolor en Bomberos de General Ramírez por la muerte de Ruka

La historia de Ruka no se cuenta solo desde el adiestramiento o los operativos: se entiende desde el vínculo, la entrega y el servicio. La perra rescatista de los Bomberos Voluntarios de General Ramírez dejó una huella profunda en su comunidad y en cada intervención en la que participó.

Una despedida cargada de emoción en General Ramírez

Los Bomberos Voluntarios de General Ramírez despidieron con profundo pesar a Ruka, la perra de búsqueda y rescate que durante años acompañó a Lautaro López en múltiples operativos. La noticia fue comunicada a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde destacaron su rol clave dentro del cuerpo activo.

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“Hoy nos toca despedir a Ruka, compañera incansable de búsqueda y rescate, y parte fundamental de cada historia que se escribió junto a Lautaro”, expresaron desde la institución.

Ruka no fue una integrante más: se convirtió en una pieza esencial en cada intervención, aportando no solo su capacidad de rastreo, sino también una conexión única con su guía y con el equipo.

Mucho más que una perra de rescate

A lo largo de su trayectoria, Ruka participó en entrenamientos intensivos y operativos reales, donde su labor resultó determinante. Su preparación como can de búsqueda implicaba disciplina, constancia y un fuerte vínculo con su guía, elementos que supo desarrollar con excelencia.

Desde la institución resaltaron que su tarea iba más allá de lo técnico:

fue “guía, fuerza en los momentos difíciles y ese vínculo silencioso que entiende sin palabras”.

En cada despliegue, su presencia generaba confianza y esperanza, especialmente en situaciones donde el tiempo era clave y la precisión marcaba la diferencia.

Huellas que quedan para siempre

El legado de Ruka no se mide únicamente en intervenciones, sino en el impacto humano que dejó. Compañeros, vecinos y todos aquellos que compartieron algún momento con ella coinciden en destacar su nobleza y compromiso.

“Dejó huellas en cada operativo, en cada entrenamiento y, sobre todo, en cada persona que tuvo la suerte de cruzarse con ella”, señalaron los bomberos en su despedida.

Su historia refleja el valor del trabajo silencioso, ese que no siempre ocupa titulares pero que salva vidas y construye comunidad.

Misión cumplida

La despedida cierra con un mensaje que resume su paso por los Bomberos Voluntarios de General Ramírez:

“Gracias por tu entrega, por tu lealtad y por cada vida en la que hiciste la diferencia. Que descanses, Ruka. Tu misión está cumplida”.

Ruka ya no estará en los entrenamientos ni en los operativos, pero su legado seguirá presente en cada intervención del cuartel, recordando que el heroísmo también puede tener cuatro patas.

General Ramírez Perra Bomberos Voluntarios
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