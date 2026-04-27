Argentinos lo dio vuelta ante Huracán y le dio una mano a Racing El Globo lo ganaba con un gol de Waller, pero Molina y Morales anotaron para Argentinos, que lo ganó 2-1, un resultado que festejó también Racing. 27 de abril 2026 · 23:02hs

Prensa Argentinos Argentinos venció a Huracán.

Con goles de Tomás Molina e Iván Morales, Argentinos Juniors dio vuelta el partido ante Huracán y se llevó una victoria por 2-1 que complicó al Globo y fue festejada también por Racing, que ahora depende de sí mismo para clasificar a los playoffs del Apertura y, para colmo, define en la última fecha ante los de Parque Patricios.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los de Nicolás Diez, dado que, a los 13 minutos de iniciado el encuentro, Facundo Waller remató un balón que, tras un desvío, venció al arquero del Bicho, Brayan Cortés. De todas maneras, la igualdad no se hizo desear demasiado y llegó a los 34 minutos de la mano de Tomás Molina, exjugador del Globo. Ya en el complemento, a los 19 minutos, Iván Morales le dio a Argentinos el gol de la ventaja para sellar el 2-1 final.

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Cómo quedaron Huracán y Argentinos Con el triunfo de los de La Paternal, el Globo se complicó y Racing festejó. Es que la Academia había quedado complicada después de su empate ante Barracas, pero la derrota de los de Frank Kudelka los dejó a un punto de distancia. Así, con el Globo con 21 unidades y los de Avellaneda con 20, los dos equipos se enfrentarán a todo o nada en la última fecha, por un lugar en los octavos de final del Torneo Apertura.