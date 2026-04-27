El Torneo Provincial de la UER tuvo su cuarta jornada

De manera incompleta se disputó la fecha del Torneo Provincial. En un partido un equipo no se presentó, mientras que otro duelo fue reprogramado.

De manera incompleta pasó la cuarta fecha del Torneo Provincial de Desarrollo que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER). En esta jornada no se disputaron dos encuentros: por la Zona 2 fue reprogramado el enfrentamiento entre Central Entrerriano de Gualeguaychú y Mulitas de Paysandú.

Además, en el Interzona de los grupos 3 y 4, Libertad de Nogoyá notificó que no se presentaría en el duelo como visitante ante Capibá de Paraná. Por esta razón el conjunto Amarillo ganará los puntos y, según explica el sitio Tercer Tiempo, la UER tomará cartas en el asunto este lunes en reunión del Área de Competencias.