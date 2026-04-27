De manera incompleta pasó la cuarta fecha del Torneo Provincial de Desarrollo que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER). En esta jornada no se disputaron dos encuentros: por la Zona 2 fue reprogramado el enfrentamiento entre Central Entrerriano de Gualeguaychú y Mulitas de Paysandú.
El Torneo Provincial de la UER tuvo su cuarta jornada
De manera incompleta se disputó la fecha del Torneo Provincial. En un partido un equipo no se presentó, mientras que otro duelo fue reprogramado.
Además, en el Interzona de los grupos 3 y 4, Libertad de Nogoyá notificó que no se presentaría en el duelo como visitante ante Capibá de Paraná. Por esta razón el conjunto Amarillo ganará los puntos y, según explica el sitio Tercer Tiempo, la UER tomará cartas en el asunto este lunes en reunión del Área de Competencias.
La quinta fecha será el domingo 10 de mayo.
Así fue la cuarta fecha del Torneo Provincial
Zona 1
Salto Grande de Concordia 10-53 Colón RC (0-5)
Los Espinillos de Concordia 19-54 CUCU (0-5)
Curiyú de Chajarí 45-15 Vaimaca de Salto (5-0)
Posiciones: CUCU 15; Colón* 14; Curiyú 10; Salto Grande 6; Los Espinillos 5; Vaimaca* 4 (* Un partido pendiente)
Próxima fecha: Colón RC-Curiyú; CUCU-Salto Grande; Los Espinillos-Vaimaca
Zona 2
Jockey de Gualeguay 5-39 Carpinchos de Gualeguaychú (0-5)
Central Entrerriano-Mulitas (Reprogramado)
Libre: Gualeguay Central
Posiciones: Carpinchos 14; Jockey (G) 10; Central Entrerriano* 6; Gualeguay Central 5; Mulitas* 2.
Próxima fecha: Gualeguay Central-Jockey; Mulitas-Carpinchos RC. Libre: Central Entrerriano
Interzonas
Capibá de Paraná GP-PP Libertad de Nogoyá (5-0)
Camatí de Viale 33-15 Nogoyá RC (5-0)
Tilcara de Paraná 55-8 Unión de Crespo (5-0)
Aurora de Paraná 17-22 Echagüe de Paraná (1-5)
Posiciones Zona 3: Capibá 17, Tilcara 15, Echagüe 11 y Nogoyá RC 1
Posiciones Zona 4: Camatí 20, Aurora 10, Unión 5 y Libertad 1
Próxima fecha: Capibá-Aurora, Camatí-Unión, Tilcara-Nogoyá RC y Echagüe-Libertad