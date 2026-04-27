El Competición Especial pasó por Concepción del Uruguay

Marco Risso, Leonardo Nattero, Nahuel Zanandrea y Roberto Mosser fueron los ganadores de la segunda fecha en Concepción del Uruguay.

La categoría disputó su segunda presentación del certamen en el trazado de la Histórica.

El campeonato Río Uruguay Seguros 2026 cumplió la segunda exigencia del año en Concepción del Uruguay, donde se vieron carreras atractivas. También se presentó la Fórmula Entrerriana en el trazado uruguayense.

En la Clase 1 del Competición Especial tuvo al correntino Marco Risso repitiendo victoria y se estableció en punta del campeonato tempranamente. Aún sin poder expresar el potencial mostrado en clasificación, Victorio Herbel escaló al segundo lugar del podio y el mansillense Mariano Marozzini otra vez se codeó con el podio y llegó en tercer lugar con su Renault Gordini.

Hubo una buena presencia de autos en Concepción del Uruguay.

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Nicolás Galvarini en otra gran obra, hizo rendir al 57 para llegar en cuarta ubicación, mientras que tras una década y media sin actividad titular, Sergio Beorda regresó y mostró que no se olvidó nada con un gran quinto puesto.

Jornada negra tuvo Fernando Elola y Guillermo Suarez que no pudieron sumar fuerte. Jorge Lambert fue el mejor de Copa Seniors tras una exclusión técnica a Ricardo Droqui.

La Clase 2 tuvo una espectacular final. Para la final movió con mucha decisión Leonardo Nattero; picando desde la cuarta ubicación hasta el primer lugar, donde pudo establecer su ritmo y llegar (ahora sí) al epílogo de la carrera con una diferencia administrable.

Hasta ahora el piloto más constante, Julio Villa ingresó en segundo lugar y sumó fuerte. Marcos Bonasegla regresó a la actividad, esta vez debutando en Clase 2 y obteniendo un tercer puesto que bien podría haber sido mucho más.

La final de la Clase 3 del Competición Especial

En Clase 3 el federaense Nahuel Zanandrea selló un inobjetable triunfo de punta a punta. Nuevamente con el equipo de Carlos Morier regresaron a la categoría con un flamante Renault Clio que logró la victoria en su segunda aparición.

Facundo Tamay vio la posibilidad de descontar sobre el final, pero no pudo con Zanandrea. De todas maneras, para el piloto del Bona Racing es un excelente resultado el segundo lugar, que los mantendrá ocupado en el taller para limar las décimas que faltan.

Al tercer lugar arribó el chajariense Gerónimo Gerlach, que logró su primer podio en la categoría, demostrando que va por la buena senda de la mano del PCR Powerchip Race y el Chule Competición.

En una final dura para la mayoría, hubo malas noticias para quien llegaba líder del certamen, Sebastián Elola, partiendo al abandono. Eric Jhonston de Paraná fue ganador de copa seniors.

Ahora la continuidad será el 24 de mayo en Concordia.

La Fórmula Entrerriana en Concepción del Uruguay

La Fórmula Entrerriana demostró un espectáculo que incluyó interesantes persecuciones en pista. El piloto de Caseros, Roberto Mosser mostró nuevamente gran contundencia en la final con el Berta. Emilio Villanova de gran recuperación puso al Ralt segundo y sello el 1-2 para el equipo.

Destacado lo de Uriel Rodríguez, que largando desde boxes pudo escalar al tercer lugar. Bautista Forclaz que había puesto resistencia, debió ir al abandono con problemas en caja de velocidades. Debutaron Jonatan Icardo y Lucas Trossero.

TC 850 en Gualeguaychú

El piloto de La Clarita Alejandro Cisneros se quedó con la victoria en la segunda fecha del TC 850 Entrerriano en el autódromo municipal de Gualeguaychú.

Al podio lo completó Maximiliano Turano y Gabriel Schneider. Completaron las 10 primeras posiciones: Fabio Todone, Ramiro Albisu, Pablo Morales, Gonzalo Salas, Rafael Naibert, Mariano Mendiburo y Santiago Calero.