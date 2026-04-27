Vélez y Unión no se sacaron ventajas en un partido vibrante Por la fecha 16, en Liniers, el Fortín y el Tatengue igualaron 2 a 2. Vélez no pudo quedar como líder de la Zona A y Unión sigue en zona de clasificación. 27 de abril 2026 · 20:57hs

Vélez estuvo dos veces arriba, pero Unión reaccionó y se lo empató.

En un partido vibrante correspondiente a la 16ª fecha del Torneo Apertura, Vélez y Unión igualaron 2 a 2 en Liniers, por la Zona A. El Fortín estuvo dos veces arriba en el marcador, pero no aguantó la ventaja y no pudo quedar como líder del grupo.

Por su parte, el Tatengue continúa en zona de clasificación, octavo con un punto de ventaja sobre Defensa y Justicia.

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Florián Monzón, a los 16 y a los 45+1 (de penal) minutos del primer tiempo, anotaron los goles para el dueño de casa; mientras que Julián Palacios, a los 16 minutos de la etapa inicial, y Agustín Colazo, a los 23 minutos del segundo tiempo convirtieron para los santafesinos.