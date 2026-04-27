Uno Entre Rios | Ovación | Vélez

Vélez y Unión no se sacaron ventajas en un partido vibrante

Por la fecha 16, en Liniers, el Fortín y el Tatengue igualaron 2 a 2. Vélez no pudo quedar como líder de la Zona A y Unión sigue en zona de clasificación.

27 de abril 2026 · 20:57hs
Vélez estuvo dos veces arriba

Vélez estuvo dos veces arriba, pero Unión reaccionó y se lo empató.

En un partido vibrante correspondiente a la 16ª fecha del Torneo Apertura, Vélez y Unión igualaron 2 a 2 en Liniers, por la Zona A. El Fortín estuvo dos veces arriba en el marcador, pero no aguantó la ventaja y no pudo quedar como líder del grupo.

Por su parte, el Tatengue continúa en zona de clasificación, octavo con un punto de ventaja sobre Defensa y Justicia.

San Lorenzo y Vélez aburrieron en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo y Vélez aburrieron en el Nuevo Gasómetro

La categoría disputó su segunda presentación del certamen en el trazado de la Histórica.

El Competición Especial pasó por Concepción del Uruguay

Florián Monzón, a los 16 y a los 45+1 (de penal) minutos del primer tiempo, anotaron los goles para el dueño de casa; mientras que Julián Palacios, a los 16 minutos de la etapa inicial, y Agustín Colazo, a los 23 minutos del segundo tiempo convirtieron para los santafesinos.

Vélez Unión Torneo Apertura Fútbol
Noticias relacionadas
Paraná volverá a jugar este martes, desde las 14, con Esequel.

Paraná debutó con un triunfo en el Campeonato Argentino de Selecciones Femenino

Neuquén y Recreativo Verde protagonizaron un partidazo por la quinta fecha del Torneo Apertura.

Pasó la quinta fecha del Torneo Apertura

Echagüe derrotó a Aurora en el Interzona del Torneo Provincial.

El Torneo Provincial de la UER tuvo su cuarta jornada

Boca, rumbo a Brasil con equipo definido.

Boca llegó a Brasil con equipo definido

Ver comentarios

Lo último

Vélez y Unión no se sacaron ventajas en un partido vibrante

Vélez y Unión no se sacaron ventajas en un partido vibrante

Detuvieron al acusado de balear en un partido de fútbol a un hombre en Parque Gazzano

Detuvieron al acusado de balear en un partido de fútbol a un hombre en Parque Gazzano

Manejo del Fuego: capacitación a combatientes de Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa y Mendoza

Manejo del Fuego: capacitación a combatientes de Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa y Mendoza

Ultimo Momento
Vélez y Unión no se sacaron ventajas en un partido vibrante

Vélez y Unión no se sacaron ventajas en un partido vibrante

Detuvieron al acusado de balear en un partido de fútbol a un hombre en Parque Gazzano

Detuvieron al acusado de balear en un partido de fútbol a un hombre en Parque Gazzano

Manejo del Fuego: capacitación a combatientes de Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa y Mendoza

Manejo del Fuego: capacitación a combatientes de Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa y Mendoza

Ruka, la heroína de cuatro patas que dejó su huella en General Ramírez

Ruka, la heroína de cuatro patas que dejó su huella en General Ramírez

El Competición Especial pasó por Concepción del Uruguay

El Competición Especial pasó por Concepción del Uruguay

Policiales
Detuvieron al acusado de balear en un partido de fútbol a un hombre en Parque Gazzano

Detuvieron al acusado de balear en un partido de fútbol a un hombre en Parque Gazzano

Ventilaron que Airaldi le apuntó con un arma en la cabeza a unos niños en Diamante

Ventilaron que Airaldi le apuntó con un arma en la cabeza a unos niños en Diamante

Femicidio: una mujer murió tras feroz ataque de su pareja

Femicidio: una mujer murió tras feroz ataque de su pareja

Entre Ríos: se escapó de un control policial y fue detenido a 200 kilómetros

Entre Ríos: se escapó de un control policial y fue detenido a 200 kilómetros

General Campos: recuperaron ganado denunciado como faltante

General Campos: recuperaron ganado denunciado como faltante

Ovación
El Competición Especial pasó por Concepción del Uruguay

El Competición Especial pasó por Concepción del Uruguay

Paraná debutó con un triunfo en el Campeonato Argentino de Selecciones Femenino

Paraná debutó con un triunfo en el Campeonato Argentino de Selecciones Femenino

Vélez y Unión no se sacaron ventajas en un partido vibrante

Vélez y Unión no se sacaron ventajas en un partido vibrante

El Torneo Provincial de la UER tuvo su cuarta jornada

El Torneo Provincial de la UER tuvo su cuarta jornada

Pasó la quinta fecha del Torneo Apertura

Pasó la quinta fecha del Torneo Apertura

La provincia
Manejo del Fuego: capacitación a combatientes de Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa y Mendoza

Manejo del Fuego: capacitación a combatientes de Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa y Mendoza

Ruka, la heroína de cuatro patas que dejó su huella en General Ramírez

Ruka, la heroína de cuatro patas que dejó su huella en General Ramírez

Le darán solución a un reiterado reclamo en escuela de Concordia

Le darán solución a un reiterado reclamo en escuela de Concordia

Villa Urquiza: la nueva residencia de la Escuela Agrotécnica estaría terminada para junio

Villa Urquiza: la nueva residencia de la Escuela Agrotécnica estaría terminada para junio

Pasos de fe: San José Obrero será homenajeado con una caminata de 18 kilómetros

Pasos de fe: San José Obrero será homenajeado con una caminata de 18 kilómetros

Dejanos tu comentario