Tristán Suárez, en tanto, también viene en levantada y aparece como uno de los rivales directos de Patronato en la lucha por ingresar al reducido. Por eso el duelo de hoy se presenta como una auténtica final anticipada. El Lechero posee 31 puntos, dos más que el Rojinegro.

Uno de los datos que rodea al partido es el historial entre ambos. Se han enfrentado en cinco ocasiones, tanto por Copa Argentina como por Primera Nacional, con un balance favorable al Rojinegro de dos victorias, un empate y una sola derrota. En el último cruce, sin embargo, Tristán Suárez se impuso con contundencia por 3-0 en la cuarta fecha de esta temporada.

Un recuerdo que perdura es el enfrentamiento por la Copa Argentina 2012/13, que finalizó 2 a 2 en los 90 minutos y se definió por penales tras una extensa tanda de 26 ejecuciones, una de las más largas de la historia de la competencia doméstica.

Patronato quiere seguir de racha

patronato festejo.jpeg Patronato ganó en Tucumán ante el puntero. Prensa San Martín de Tucumán.

En cuanto al presente del plantel, Maximiliano Rueda no será parte del encuentro debido a la acumulación de cinco tarjetas amarillas. La baja obligará a Gabriel Gómez a realizar variantes, aunque no necesariamente en el mismo puesto. Lamentablemente, la frase de “equipo que gana, no se toca” no se podrá ejecutar en el Grella.

En este sentido, Matías Pardo vuelve a estar disponible tras cumplir una suspensión de cuatro fechas y se perfila para regresar a la nómina de concentrados, mientras que Guillermo Sánchez, la última incorporación del Santo, sigue sumando minutos y podría ser otra alternativa interesante para el equipo.

Facundo Díaz, por su parte, continúa recuperándose del desgarro en el recto femoral del cuádriceps y no será de la partida. Se espera que su regreso se dé en las próximas semanas dependiendo de su evolución. A ello, se suma la noticia de que Iván Chávez, quién sufrió la rotura de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda el pasado 15 de junio, todavía no fue operado.

Poco más de dos semanas después, el arquero formado en La Capillita solo espera de una fecha para llevar adelante la cirugía. Ya cuenta con todos los papeles, solo debe definir el día de la operación que se llevaría adelante en el Sanatorio Mapaci.

La voz de Julián Marcioni

Julian Marcioni Patronato.jpg Julián Marcioni apreta los puños para celebrar uno de los dos tantos que convirtió en el triunfo ante All Boys. Prensa Patronato

En la previa al duelo ante el Lechero, el delantero Julián Marcioni compartió sus sensaciones del presente del equipo y su propio momento futbolístico junto a UNO. “Venimos con una confianza muy arriba. Tenemos un grupo muy lindo. Se nota en todos los partidos que todos corremos, que todos metemos y cuando no salen las cosas con la pelota nos tiramos de cabeza por el compañero”, expresó.

Marcioni reconoció que más allá del buen rendimiento colectivo, siente que debe seguir creciendo: “Tengo que levantar el nivel. Eso lo siento yo, que de los últimos partidos no tuve el nivel que venía teniendo. Hoy en día los rivales te estudian. Ellos ven que los tres delanteros de Patronato son los goleadores del torneo. Entonces aprietan marcas. Nosotros estamos bien y hay que seguir por este camino”.

Respecto al próximo rival, el delantero consideró: “Ellos van a venir a proponer su juego. Es un equipo que juega bien, que ataca. A nosotros nos favorece que nos ataquen porque nos liberan espacios”.

En relación al grupo de delanteros que integran él, Alan Bonansea y Federico Castro, todos goleadores del equipo, Marcioni valoró la competencia interna: “Tenemos un grupo humano muy lindo y una rivalidad amistosa en varios puestos de la cancha. Lo hacemos con la mejor predisposición. Si a uno le toca jugar, el que queda afuera alienta. Eso es una pelea de puestos muy linda, sana ”.

Con la mira puesta en seguir sumando de a tres, Patronato buscará mantener la racha positiva y consolidarse entre los protagonistas de la Zona A.