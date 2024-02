Patronato quiere festejar en su vuelta al Grella

Tras perder en la última jugada del partido en la primera fecha, como visitante frente a Argentino Agropecuario de Carlos Casares, el Santo buscará finalizar con una sonrisa en su estreno como local.

Pero para ello deberá mejorar mucho con respecto a su anterior presentación, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante. Ante el Sojero el equipo se vio con poca elaboración de juego y peso ofensivo, limitándose a la pelota parada en su afán de intentar hacerle daño a su adversario.

Por otro lado, la mitad del vaso lleno fue que se observó un equipo mejor parado en defensa con respecto a lo que había mostrado en los últimos tiempos. Las jugadas de peligro que sufrió fueron por aciertos de su rival o algún yerro individual, y no por desacoples colectivos producto de un mal posicionamiento.

De todos modos, con eso solo no alcanza para poder cumplir el objetivo de ser un protagonista serio en la máxima categoría de ascenso del fútbol argentino.

Por esto el entrenador de Patrón, Walter Perazzo, haría un cambio de nombre y de esquema para darle más peso ofensivo al equipo. El delantero uruguayo Fabricio Sanguinetti reemplazaría al mediocampista Juan Perotti, mutando el equipo de un 4-4-1-1 a un 4-4-2.

La fuerte localía ha sido una de las claves en los años dorados del Club Atlético Patronato de la Juventud Católica, por lo que el equipo intentará poner el primer ladrillo para la reconstrucción de su fuerte, donde intentará emular esos años.

Rival sin cambios

Un viejo axioma futbolero dice que equipo que gana no se toca. El entrenador de All Boys, César Monasterio, haría caso de éste y mantendría los mismos 11 que en el debut derrotaron por 1 a 0 a Tristán Suárez.

El Albo cuenta en sus filas a un histórico de la entidad de Floresta que tuvo un paso por Patronato: el defensor Jonathan Ferrari, quien vistió la camiseta Rojinegra en 2016, cuando el conjunto paranaense jugó la primera temporada de su segundo ciclo en la elite del fútbol argentino.

PRACTICA PATRON.jpeg Patronato intentará volver a tener una localía fuerte, lo cual fue clave en los momentos más importantes de su historia reciente. Prensa Patronato

Probables formaciones

Patronato: Julio Salvá; Gonzalo Asis, Mateo Burdisso, Martín Ferreyra, Diego Martínez; Augusto Picco, Gustavo Turraca, Juan Barinaga; Arnaldo González; Franco Coronel y Fabricio Sanguinetti. DT: Walter Perazzo.

All Boys: Tiago Libares; Hernán Grana, Maximiliano Coronel, Jonathan Ferrari, Alejo Tabares; Alexis Melo, Santiago Gallucci, Thiago Calone, Tomás Assennato; Joaquín Ibáñez y Agustín Gallo. DT: César Monasterio.

Venta Entradas

Quienes no hayan sacado sus boletos de manera anticipada podrán hacerlo a partir de las 11, en la sede de la institución. Los precios de las entradas son: general tribuna Grella (socios 5.500 pesos; no socios 7.000), Grella damas (socias 3.000; no socias 4.000), tribuna San Nicolás caballeros (socios 7.000; no socios 9.000), San Nicolás damas y jubilados (socios 3.500; no socios 5.000), platea central (socios 12.000; no socios 15.000), platea lateral (socios 10.000; no socios 12.000), platea techada (socios 20.000; no socios 30.000) y platea sin ubicación para menores de 6 años (socios 2.500; no socios 3.500). Además los menores de 11 años podrán ingresar gratis a las tribunas Grella y San Nicolás, acompañados por un adulto responsable.

Otros partidos

Este domingo se jugarán otros nueve partidos de la segunda división del fútbol argentino. Los encuentros que se disputarán a las 17 son Güemes de Santiago del Estero-San Martín de San Juan (árbitro Fabrizio Llobet), Gimnasia de Jujuy-Arsenal (Nahuel Viñas), Atlanta-Colón (Pablo Giménez), Defensores Unidos de Zárate-Estudiantes de Río Cuarto (Edgardo Zamora) y Defensores de Belgrano-Nueva Chicago (Juan Pafundi). Desde las 18.30 jugarán Deportivo Maipú-San Martín de Tucumán (Nelson Sosa); a partir de las 19 se cruzarán Racing de Córdoba-Agropecuario de Carlos Casares (Adrián Franklin), Chaco For Ever-Gimnasia de Mendoza (Álvaro Carranza); y a las 20 jugarán Alvarado de Mar del Plata-Guillermo Brown de Puerto Madryn (Bruno Amiconi).