Patronato quiere capitalizar el envión para seguir creciendo

Patronato recibirá a Colón de Santa Fe por la séptima fecha de la Primera Nacional. El Rojinegro viene de conquistar su primera victoria en el año.

Patronato recibirá este domingo a Colón de Santa Fe en la continuidad de la séptima fecha del campeonato de la Primera B Nacional. Este juego se llevará adelante a partir de las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella bajo el arbitraje de Daniel Zamora. Televisará la señal de streaming de LPF Play. Transmitirá La Red Paraná.

El Rojinegro viene de celebrar su primera victoria en la temporada. El éxito llegó al derrotar en barrio Villa Sarmiento a Colegiales, por 2 a 0. El resultado positivo le permitió despegar del último escalón de la Zona B y alejarse de los puestos de descenso. En este sentido, el representante entrerriano trepó cinco escalones para finalizar la jornada en el 13° lugar del escalafón.

El equipo dirigido por Rubén Forestello no exhibió su mejor versión. Estuvo muy por debajo de su potencial. No obstante, en el escenario en el que se encontraba lo más importante fue el premio obtenido. Necesitaba el triunfo para descomprimir el ambiente tenso que se generó tras la categórica derrota sufrida ante Quilmes por 3 a 0, en la última presentación del Santo en condición de visitante.

Patronato vs Colegiales (5).jpeg Patronato se impuso 2-0 a Colegiales y salió de la última posición. Foto: Gentileza/Prensa Patronato

La empresa de esta tarde será capitalizar el envión anímico que se adquiere tras abrazarse con un resultado positivo para seguir creciendo desde el aspecto lúdico y desde lo estadístico.

Obtener nuevamente los tres puntos no le garantizarán ingresar a los puestos de acceso al reducido que otorgará el segundo ascenso a la próxima temporada de la Liga Profesional, pero si lo acercará a ese sector. Además le dará un voto de confianza a un equipo que se encuentra en plena etapa de formación, pero que entiende que en este periodo deberá acostumbrarse a sumar. De local, deberá obtener el mejor porcentaje para lucir el traje de protagonista del certamen.

El triunfo ante Colegiales dejó secuelas físicas que generan inconvenientes. Cuando el cronómetro marcó 75 minutos Forestello movió el banco para oxigenar al equipo. A su vez se vio obligado a cambiar piezas por lesión. En este punto ordenó el ingreso de Santiago Piccioni por Fernando Evangelista.

El experimentado defensor finalizó el juego con una fractura en el pómulo derecho. Esta lesión ósea lo llevó a pasar por el quirófano para luego iniciar el proceso de rehabilitación, que le demandará entre dos y tres meses.

Frente a este escenario, Piccioni ingresará por primera vez al 11 inicial. El futblolista nacido en la localidad cordobesa de Manfredi tuvo su anhelado bautismo con la camiseta Rojinegra en el empate entre Patronato y Atlanta con marcador cerrado en el barrio porteño de Villa Crespo.

Por otro lado, Forestello planteó en la semana un interrogante en el mediocampo. En este punto el entrenador definirá sobre la hora del encuentro si respalda a Agustín Araujo en el 11 inicial o si le devuelve la titularidad a Brandon Cortés, quien retornó ante el Tricolor tras haberse ausentado ante Quilmes por una lesión muscular.

Colón, golpeado, pero con respaldo.

Colón llegará golpeado a la capital entrerriana. En su última presentación el Sabalero resignó su invicto en la temporada al caer por 3 a 1 ante San Telmo, en la Isla Maciel. La derrota no lo excluyó de los puestos de clasificación al reducido. Sin embargo corre claro riesgo de ceder ese espacio dado que inicia la jornada en el octavo escalón de la Zona B con 8 unidades, uno más que Godoy Cruz de Mendoza y All Boys, que disputarán esta tarde sus encuentros.

La derrota impulsó al entrenador Ezequiel Medrán a realizar una fuerte autocrítica. A partir de ahí tomó decisiones en el armado del equipo que intentará cortar una larga abstinencia de triunfos fuera de Santa Fe (su último éxito en condición de visitante fue el 20 de julio de 2025 en la victoria ante Central Norte de Salta por 4 a 3).

Colon San Telmo En su última presentación Colón perdió ante San Telmo

El plan ideado por Medrán tiene nombre y forma: un esquema que se movería entre el 4-1-4-1 y el 4-5-1, pensado para ganar equilibrio, achicar espacios y evitar desajustes, sobre todo jugando fuera de casa.

En ese rediseño aparecen dos cambios que marcan la intención del entrenador del Sabalero. En este punto Leandro Allende se mete en el 11 para ubicarse en el lateral izquierdo en lugar de Facundo Castet. La otra modificación tendrá como protagonista a Matías Muñoz, quien ganó terreno en el mediocampo por Lucas Cano.

Colón contará con el respaldo de su hinchada. Bajo la figura de público neutral el Sabalero contará con el aliento de 1.500 almas en el estadio Grella.

Probables formaciones en el estadio Grella

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Fernando Moreyra y Francisco Heredia; Marcos Enrique, Federico Bravo y Araujo o Cortés; Renzo Reynaga y Franco Soldano. DT: Rubén Forestello

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Allende; Muñoz; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Hora y TV: 16 (LPF Play)

Árbitro: Daniel Zamora

Estadio: Presbítero Grella

Otros juegos por la séptima fecha de la Primera Nacional

Los restantes encuentros que se disputarán este domingo por la séptima fecha de la B Nacional serán los siguientes: Los Andes-Temperley, Nueva Chicago-All Boys, Deportivo Madryn-San Martín de Tucumán, Chacarita-Estudiantes de Buenos Aires, San Telmo-Quilmes, Güemes de Santiago del Estero-Mitre de Santiago del Estero, Deportivo Maipú-Godoy Cruz y Gimnasia y Tiro de Salta-Central Norte de Salta.