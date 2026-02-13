Patronato presentó la indumentaria que lucirá en la B Nacional

Después de varias temporadas Patronato iniciará un desafío con nueva indumentaria. La flamante camiseta del Rojinegro fue presentada este viernes en el estadio Grella. La nueva vestimenta será estrenada el próximo domingo cuando el elenco de barrio Villa Sarmiento visite a San Martín de Tucumán en su presentación en la temporada 2026 de la Primera Nacional.

La prenda fue exhibida por jugadores que forman parte del selectivo del Santo que compite en el torneo de la Liga Paranaense de Fútbol. Participaron del lanzamiento el presidente de la centenaria institución, Adrián Bruffal, los futbolistas Alan Sosa y Gabriel Díaz, el entrenador del Santo, Rubén Forestello, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el secretario general de la gobernación, Mauricio Colello, el Secretario de Comunicación de Entre Ríos Sergio Kneeteman y Claudio González, Jefe de la Policía de la Provincia de Entre Ríos.

Detalles de la nueva camiseta del Rojinegro

La camiseta principal de Patronato resalta unos anchos bastones rojo y negro. "Es un homenaje al equipo de Patronato que logró el ascenso al Campeonato Nacional del año 1978", indicó Juan Manuel López, integrante de la firma Axfiu. "Ese fue un equipo que hizo uno de los hitos más importantes de la historia del club. Aquel plantel dejó como legado el esfuerzo colectivo, la humildad y el sentido de pertenencia, valores que siguen marcando el ADN del club", añadió. "Esta camiseta conecta el pasado con el presente y recuerda que la historia es una guía permanente para nuestra institución", recalcó López.

El modelo de la camiseta alternativa sobresale el color blanco, pero exhibe el rojo y negro que representa a la institución fundada en 1914 por el presbítero Bartolomé Grella. "El diseño con franja rojinegras en diagonal simboliza el movimiento y el avance constante en sintonía con el río Paraná y la identidad de la ciudad. La franja que atraviesa el frente y la espalda representa el recorrido, la lucha y el crecimiento de un club que se construyó sin atajos. Une el pasado y el futuro, la visibilidad, el empuje y la historia con la proyección. Esta camiseta expresa Patronato como un club en permanente marcha, fiel a sus colores y con mucho sentido de pertenencia entrerriano", detalló.

La palabra de Adrián Bruffal, presidente de Patronato

Adrián Bruffal fue el ideólogo de la flamante piel de Patronato. "Quisimos volver a los colores tradicionales y brindarle un homenaje al Padre Grella, fundador de nuestro club. Seguramente él habrá soñado con la grandeza que tiene el desarrollo del deporte a través de Patronato en la provincia de Entre Ríos y a nivel nacional", resaltó.

Por otro lado, el presidente del Rojinegro realizó un breve análisis de su gestión. "Como comisión directiva hemos tomado Al club de una forma empresarial, pero sin perder de vista la cuestión de fondo y social que es lo que tiene que ver con el club. Para esto incorporamos una plataforma que es Patronato Global Fan, que nos está ayudando muchísimo en la gestión diaria y fundamentalmente nos está dando orden y transparencia en todo lo que es financiero del club y resuelve la demanda de los socios del club en forma casi instantánea".

Presentacion camiseta Patronato 2 Delfina Silva / UNO

A su vez, destacó la importancia del respaldo gubernamental para encarar el desafío deportivo. "Para un club del interior sería muy difícil no contar con el apoyo del gobierno provincial. Este año a Patronato le toca recorrer 22.000 kilómetros. Será un esfuerzo enorme de los jugadores, de los directivos, de los socios del club, pero con el apoyo que estamos teniendo de la provincia, este año lo vamos a poder hacer. En este torneo la idea será ser protagonista y vamos a hacer todo lo posible y todo lo que esté a nuestro alcance para lograr el objetivo", aseveró.

Rubén Forestello quiere escribir otro capítulo histórico en Patronato

Rubén Forestello iniciará el domingo su segundo ciclo al frente de la institución de barrio Villa Sarmiento. "Tuve la suerte de participar en los 46 primeros partidos de Patronato en Primera División, que no fue nada fácil haber logrado el objetivo de mantener la categoría. Para mí este es un desafío personal. Estoy muy feliz de estar nuevamente en Entre Ríos, muy feliz de estar en una ciudad tan (bonita como Paraná, pero sobre todas las cosas, estar rodeado con amigos que ya participé en el 2016 y 2017 y con el mismo entusiasmo deportivo".

"Quiero decirle a toda la institución en general que voy a hacer mi máximo esfuerzo para lograr el objetivo. Adrián (Bruffal) me invitó a un proyecto serio, a un proyecto de responsabilidad, a un proyecto de construir, de ir evolucionando como está pasando", valoró.

El respaldo de Rogelio Frigerio

Tras recibir una indumentaria Rojinegra con el dorsal número 10, el Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, expresó: "Quiero felicitar a toda la comisión directiva por cómo está el club, por cómo está la cancha, los trabajadores del club. Esto es un trabajo de todos los días. Tenemos una cancha de primera, ahora tenemos que, con el equipo y con el técnico, lograr ese objetivo de volver a ocupar ese lugar", apuntó.

"¿Por qué el Estado tiene una presencia acá? No porque nos sobre nada, nos falta todo como en general le pasa a todos hoy por hoy, pero lo hemos logrado con mucha inteligencia, una sinergia entre la posibilidad de tener un aporte, sobre todo de empresas de la provincia, y de recibir algo a cambio. Hemos tenido mucha inteligencia y mucha gestión en una relación que le sirva a los dos y que le sirve al Estado también en uno de sus objetivos más importantes que es promover la práctica deportiva. Eso es una responsabilidad del Estado y por supuesto que ayuda a promover la práctica deportiva en nuestros jóvenes. Si tenemos un equipo como el Patronato, que nos representa, y si tenemos suerte y éxito llega a primera división. Eso tendría un impacto directo también en nuestros jóvenes en impulsarlos, en promoverlos a practicar más deporte. El deporte salva vidas, los aleja de la droga. El deporte tiene un montón de externalidades positivas que es parte de la responsabilidad del Estado también fomentar", subrayó.