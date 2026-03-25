El CGE sostiene el descuento de días de paro docente Desde el 1° de enero está en vigencia el relevamiento mensual de la prestación de servicios docente y no docente aprobado, según el CGE. 25 de marzo 2026 · 15:17hs

El CGE sostiene el descuento de días de paro docente

En realidad, la decisión oficial es no pagar ninguno de los tres días de huelga que se cumplirán a lo largo de marzo. Los días 2 y 3 de marzo hubo huelga en las escuelas. “Sí, se descuenta”, fue la respuesta del Consejo General de Educación (CGE), respecto del nuevo paro anunciado por AGMER este lunes 23.

A finales de febrero último, Educación dispuso prorrogar por un año, a partir del 1° de enero último, la vigencia de la resolución N° 2.771, emitida el 24 de septiembre de 2024 y que puso en vigencia las declaraciones juradas en el ámbito educativo, una herramienta que sirve para control de asistencia y para aplicar descuento por día no trabajado en días de paro docente.

Piden una categorización institucional definitiva para la Escuela de Arte en Música El CGE convoca a las familias a actualizar los datos de estudiantes en SAGE

Resolución LEER MÁS: El Gobierno de Entre Ríos abonará este viernes el aumento salarial docente A través de la resolución N° 86, dictada el lunes 23 de febrero, que lleva las firmas del presidente del CGE, Carlos Cuenca, y de las vocales políticas Elsa Chapuis y Carla Duré, el organismo dispuso “prorrogar por el término de un año calendario, a partir del 1° de enero de 2026, la vigencia del relevamiento mensual de la prestación de servicios docente y no docente aprobado mediante Resolución CGE N° 2771/24, en los mismos términos y condiciones allí establecidos”.