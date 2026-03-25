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El CGE sostiene el descuento de días de paro docente

Desde el 1° de enero está en vigencia el relevamiento mensual de la prestación de servicios docente y no docente aprobado, según el CGE.

25 de marzo 2026 · 15:17hs
El CGE sostiene el descuento de días de paro docente

El CGE sostiene el descuento de días de paro docente

En realidad, la decisión oficial es no pagar ninguno de los tres días de huelga que se cumplirán a lo largo de marzo. Los días 2 y 3 de marzo hubo huelga en las escuelas. “Sí, se descuenta”, fue la respuesta del Consejo General de Educación (CGE), respecto del nuevo paro anunciado por AGMER este lunes 23.

A finales de febrero último, Educación dispuso prorrogar por un año, a partir del 1° de enero último, la vigencia de la resolución N° 2.771, emitida el 24 de septiembre de 2024 y que puso en vigencia las declaraciones juradas en el ámbito educativo, una herramienta que sirve para control de asistencia y para aplicar descuento por día no trabajado en días de paro docente.

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Resolución

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A través de la resolución N° 86, dictada el lunes 23 de febrero, que lleva las firmas del presidente del CGE, Carlos Cuenca, y de las vocales políticas Elsa Chapuis y Carla Duré, el organismo dispuso “prorrogar por el término de un año calendario, a partir del 1° de enero de 2026, la vigencia del relevamiento mensual de la prestación de servicios docente y no docente aprobado mediante Resolución CGE N° 2771/24, en los mismos términos y condiciones allí establecidos”.

CGE Paro docente Agmer Consejo General de Educación resolución
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