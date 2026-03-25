"Terminamos regalándolas": la realidad de las roscas de Pascua en Paraná.

En vísperas de Semana Santa en Paraná, el mercado de las roscas de Pascua muestra subas de hasta 30% y comerciantes dicen: "Es algo que sale muy poco".

En la ciudad de Paraná, los precios de la Rosca de Pascua en 2026 presentaron variaciones respecto de 2025 . A partir de publicaciones de emprendedores locales que elaboran este producto artesanal en vísperas de Semana Santa, se realizó un análisis comparativo entre ambos años para evaluar posibles aumentos, cambios en la estructura de precios y la evolución del mercado.

En ese marco, UNO dialogó con una comerciante del rubro, quien explicó la situación respecto a la producción de este tipo de productos y la demanda que registran cada año. "Por ahora no sabemos si vamos a elaborar roscas este año. Es algo que sale muy poco. Si llegamos a hacer, lo vamos a avisar, pero hoy diría que no, porque todos los años hacemos y terminamos regalándolas" , señaló.

Roscas de Pascua en Paraná: aumentos de hasta 30% en algunos casos

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Durante la campaña de Pascuas 2025, los precios presentaron una amplia variedad según el tipo de rosca y su nivel de elaboración. Las opciones más económicas se ubicaban en torno a los $9.500 pesos para la rosca tradicional, mientras que las versiones recargadas alcanzaban los $11.500 pesos por unidad o $22.000 pesos en promociones por dos unidades. En el segmento más premium, con ingredientes especiales como frutas, chocolate, rellenos y detalles gourmet, los valores llegaban a los $25.000 pesos, reflejando una fuerte segmentación del mercado entre productos básicos y elaboraciones más sofisticadas.

En 2026, en cambio, se observa una estructura de precios algo más simplificada, con menos categorías pero con valores claramente definidos. La rosca clásica de 22 centímetros se ofrece a $10.000 pesos, la versión recargada asciende a $15.000 pesos, y aparecen opciones más económicas como roscas rellenas a $8.800 pesos y sin relleno a $7.000 pesos. Esta variedad muestra una ampliación del rango de acceso al producto, incorporando alternativas más accesibles en comparación con el piso registrado en 2025.

Al comparar ambos años, se advierte que la rosca tradicional o clásica tuvo un incremento leve, pasando de $9.500 pesos en 2025 a $10.000 pesos en 2026, lo que representa una suba aproximada del 5,3%. Sin embargo, el aumento más significativo se da en la categoría recargada, que pasa de $11.500 pesos a $15.000 pesos, lo que implica un incremento cercano al 30,4%. En contrapartida, el segmento más económico se reconfigura, ya que en 2026 aparecen opciones por debajo de los valores mínimos del año anterior, por lo que en ese caso no se registra aumento sino una baja en el piso de precios.

En el caso del segmento premium de 2025, que alcanzaba los $25.000 pesos, no se encuentra una referencia directa equivalente en 2026, lo que dificulta una comparación exacta en ese nivel de elaboración. No obstante, la ausencia de ese rango podría indicar una reestructuración de la oferta o una menor presencia de productos gourmet en el mercado relevado.

En conclusión, no se observa una suba generalizada y homogénea del precio de la Rosca de Pascua entre 2025 y 2026. Más bien, el análisis muestra una dispersión de valores: aumentos moderados en las versiones básicas (entre 5% y 30%), incrementos más fuertes en las recargadas y una ampliación de opciones económicas. Esto sugiere que el mercado local ajustó su oferta en función de distintos segmentos de consumo, en lugar de trasladar un único aumento proporcional a todos los productos.