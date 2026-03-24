Detuvieron a un hombre de Misiones que circulaba por ruta 14

En el control vial Paso Cerrito detuvieron a una persona de Misiones porque tenía pedido de captura desde fines del año pasado.

Un hombre oriundo de Misiones fue detenido en la mañana de este martes en el puesto de control vial Paso Cerrito sobre la ruta 14. El control policial verificó que tenía pedido de detención a fines del año pasado.

Personal de la policía detuvo la marcha de una utilitaria Fiat Doblo, el cual circulaba desde la localidad de San Vicente provincia de Misiones hacia la localidad de General Rodríguez en la provincia de Buenos Aires.

Al verificar los datos del documento nacional de identidad del conductor a través de las páginas de interconsultas “Minseg y Sifcop”, surgió como resultado un pedido de detención/captura vigente con fecha del 10 de noviembre de 2025 en la autocaratulada "S/Infracción Ley 23.737" solicitado por el Juzgado Federal de El Dorado, provincia de Misiones.

El interés de la justicia de Misiones

Se puso en conocimiento vía telefónica al Juzgado Federal de El Dorado en turno a cargo de la “secretaria Dra. Sandberg Cinthya, quien manifestó interés en la detención del masculino, el secuestro de su teléfono celular particular, como así también el secuestro del vehículo marca Fiat, modelo Doblo”.

Seguidamente también se puso en conocimiento del procedimiento al Juzgado Federal de la localidad de Concordia a cargo del doctor Alan Bergdolt, quien dispuso que se cumpla lo ordenado por la doctora Sandberg, como así también su posterior traslado y alojamiento en la Comisaría Primera de la Localidad de Chajarí y que se lleven a cabo las diligencias de rigor.