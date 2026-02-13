Uno Entre Rios | Ovación | San Martín de Tucumán

San Martín de Tucumán, primer rival de Patronato: el gigante que quiere despertar

San Martín de Tucumán, fue una de las decepciones de la temporada 2025 de la Primera Nacional. Con un plantel renovado buscará el ascenso a la Liga Profesional.

Matías Larraule

Por Matías Larraule

13 de febrero 2026 · 08:14hs
San Martín de Tucumán, primer rival de Patronato: el gigante que quiere despertar

Prensa San Martín de Tucumán

San Martín de Tucumán será el primer obstáculo que deberá sortear Patronato en la temporada 2026 de la Primera Nacional, que comenzará esta noche. El Ciruja y el Rojinegro se enfrentarán el domingo a partir de las 19 en el estadio La Ciudadela en uno de los juegos correspondiente a la Zona B.

El Rojiblanco es uno de los equipos más populares de la divisional. Su amplio poder de convocatoria y su rica historia lo llevan a lucir la pilcha de candidato a luchar por uno de los dos ascensos que otorga el certamen.

Patronato ganó en Tucumán ante el puntero.

La Ciudadela, la sede donde Patronato celebró su última victoria fuera del Grella

Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores.

Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores

San Martín viene de escribir una decepcionante campaña en la pasada temporada. Tras redondear una buena primera rueda el equipo del Jardín de la República ingresó en una curva descendente en la segunda mitad. Finalizó dentro de los puestos de acceso al reducido que otorgó el segundo premio y en zona de clasificación a la Copa Argentina 2026. Al igual que Patronato, su camino finalizó en el primer cruce de playoffs.

Nota relacionada: Patronato tiene día, horario y árbitro para el debut en la Primera Nacional

El hincha del Santo se caracteríza por su fidelidad. Sin embargo en 2025 le dio la espalda al equipo. Manifestó de esa manera la desilusión por la final perdida en la temporada 2024 a manos de Aldosivi de Mar del Plata. El malestar generalizado en la Ciudadela generó el adelanto de las elecciones y el cambio de los integrantes de la comisión directiva.

Como sucede en la previa de cada año, el Universo Rojiblanco renovó la ilusión. En el Jardín de la República recuperaron la esperanza de volver a ser el equipo que luzca la indumentaria de protagonista. Que asuma el compromiso de competir por un lugar en la temporada 2027 de la Liga Profesional de Fútbol.

Renovación en la estructura de San Martín de Tucumán

San Martín realizó un cambio radical en el plantel. En este sentido el Ciruja realizó 17 incorporaciones. Alguno de ellos identificados con la institución del Jardín de la República como Lucas Diarte, Matías García y Jorge Juárez, confeso hincha del Santo.

Los futbolistas que se sumaron a la Ciudadela son el arquero Nahuel Manganelli, de último paso por Deportivo Riestra; los defensores Lucas Diarte (San Martín de San Juan), Víctor Salazar (Ameliano de Paraguay), Jorge Juárez (San Miguel), Luciano Ferreyra (Central Norte de Salta), Elías López (Belgrano de Córdoba), Ezequiel Parnisari (San Miguel), Nahuel Gallardo (Delfín de Ecuador) y Nicolas Ferreyra (La Serena de Chile).

Los mediocampistas Santiago Brignone (Estudiantes de Buenos Aires), Matías García (Aldosivi de Mar del Plata), Kevin López (Atlético Tucumán), Laureano Rodríguez (Independiente Rivadavia) y Benjamín Borasi (Criciuima de Brasil); y los delanteros Facundo Pons (Deportes Limache de Chile), Lautaro Ovando (Argentino Juniors), y Diego Diellos (Ferrocarril Oeste).

Por contrapartida dejaron la institución los arqueros Nicolás Carrizo (All Boys) y Tomás García (El Linqueño); los defensores Franco Quiroz (All Boys), Federico Murillo (San Martín SJ), Mauro Osores (San Martín de San Juan), Mateo Pérez (Tristán Suárez), Axel Bordón (Libre) Hernán Zuliani (San Martín de San Juan) y Juan Orellana (Ferro).

Los mediocampistas Mauro González (Rangers de Chile), Juan Cuevas (Chacarita), Gabriel Hachen (San Martin de San Juan), Matías García (Deportivo Riestra), Gustavo Abregú (Instituto de Córdoba), Ulises Vera (Quilmes), Agustín Prokop (Flandria) y Leonardo Monje (San Martín d San Juan); y los delanteros Aarón Spetale (Quilmes), Lautaro Taboada (Libre)Nahuel Cainelli (Atlético Rafaela), Juan Cruz Esquivel (Deportivo Morón), Martín Pino (Godoy Cruz) y Franco García (Newell´s).

En la conducción técnica también hubo modificaciones. Andrés Yllana, entrenador que se coronó campeón con Aldosivi de Mar del Plata superando en la final a San Martín de Tucumán, reemplazó a Mariano Campodónico, un hombre muy querido por el Pueblo Ciruja.

Ilusionado con ser protagonista en el campeonato de la Primera Nacional

“El hincha está ilusionado con la llegada de refuerzos. Hubo un cambio casi pleno en relación a la temporada pasada. Hay buenas expectativas después de la mala campaña en 2025. En el medio hubo elecciones anticipadas impulsada por la renuncia de la comisión directiva ya que el hincha y el socio se manifestó al dejar de ir masivamente a la Ciudadela. Expresó de esa manera la decepciónque significó la final perdida en la temporada 2024 ante Aldosivi de Mar del Plata. De hecho no sorprendió la eliminación en el primer cruce de playoffs ante Deportivo Morón. La gente estaba esperando ese desenlance. Fue un año muy largo y desgastante. No había mucha ilusión”, relató a Ovación Maximiliano Barraza, periodista que cubre la campaña de San Martín para LV12 de de Tucumán.

Embed

En la pretemporada el Rojiblanco disputó cuatro amistosos. La serie de preparación comenzó en Santiago del Estero, donde derrotó 1 a 0 a Mitre y perdió por idéntico resultado ante Güemes. Luego enfrentó en La Ciudadela a Gimnasia de Jujuy, con quien empató 0 a 0, y derrotó 2 a 0 a Tucumán Central.

“Hay mucha ilusión en La Ciudadela. Gustó el funcionamiento del equipo en la pretemporada, especialmente por lo realizado en el último amistoso”, afirmó. “El hincha está conforma sabiendo que no cuenta con un equipo que pasará por encima a los rivales de la zona, pero le gusta el armado del plantel”, concluyó.

San Martín de Tucumán Patronato Primera Nacional
Noticias relacionadas
central entrerriano celebro una nueva victoria en la liga argentina

Central Entrerriano celebró una nueva victoria en la Liga Argentina

Portillo  ingresó en River a los 75 y a los 77, tras una disputa de pelota, sintió un fuerte dolor en su rodilla derecha.

La escalofriante lesión de Juan Carlos Portillo en River

tigre prolongo su gran presente y es lider en el torneo apertura

Tigre prolongó su gran presente y es líder en el Torneo Apertura

Godoy Cruz y San Martín de San Juan descendieron desde la Liga Profesional a la Primera Nacional

Se terminó la espera: comienza la Primera Nacional

Ver comentarios

Lo último

Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores

Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores

Central Entrerriano celebró una nueva victoria en la Liga Argentina

Central Entrerriano celebró una nueva victoria en la Liga Argentina

Ultimo Momento
Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores

Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores

Central Entrerriano celebró una nueva victoria en la Liga Argentina

Central Entrerriano celebró una nueva victoria en la Liga Argentina

En el Día Mundial de la Radio, la 88.3 MHz marca una nueva etapa para Radio Online Paraná

En el Día Mundial de la Radio, la 88.3 MHz marca una nueva etapa para Radio Online Paraná

Modificación del Régimen Penal Juvenil: así votaron los legisladores entrerrianos

Modificación del Régimen Penal Juvenil: así votaron los legisladores entrerrianos

Policiales
Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

Femicidio en Gualeguay: denuncian que Vanesa iba a acusar a Camaño y que la Policía no la trasladó

Femicidio en Gualeguay: denuncian que Vanesa iba a acusar a Camaño y que la Policía no la trasladó

Un día trágico en nuestra ciudad: piden justicia por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

"Un día trágico en nuestra ciudad": piden justicia por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

Gualeguay: luego de varias horas de búsqueda, detuvieron al sospechoso del femicidio

Gualeguay: luego de varias horas de búsqueda, detuvieron al sospechoso del femicidio

Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Ovación
Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores

Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores

Central Entrerriano celebró una nueva victoria en la Liga Argentina

Central Entrerriano celebró una nueva victoria en la Liga Argentina

La escalofriante lesión de Juan Carlos Portillo en River

La escalofriante lesión de Juan Carlos Portillo en River

Nueva decepción del River de Gallardo: perdió con Argentinos en La Paternal

Nueva decepción del River de Gallardo: perdió con Argentinos en La Paternal

Capibaras XV fue presentado oficialmente en Paraná y ya se prepara para su histórico debut

Capibaras XV fue presentado oficialmente en Paraná y ya se prepara para su histórico debut

La provincia
Modificación del Régimen Penal Juvenil: así votaron los legisladores entrerrianos

Modificación del Régimen Penal Juvenil: así votaron los legisladores entrerrianos

Escuela Guadalupe: la comunidad educativa se moviliza para arreglar aulas, paredes y techos

Escuela Guadalupe: la comunidad educativa se moviliza para arreglar aulas, paredes y techos

Alarmante: la cantidad de donantes de sangre cayó alrededor de un 70%

Alarmante: la cantidad de donantes de sangre cayó alrededor de un 70%

Paraná: el hospital San Roque realizó una cirugía de alta complejidad en traumatología

Paraná: el hospital San Roque realizó una cirugía de alta complejidad en traumatología

Colón: postergaron el comienzo de la Fiesta de la Artesanía

Colón: postergaron el comienzo de la Fiesta de la Artesanía

Dejanos tu comentario