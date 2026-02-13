San Martín de Tucumán, primer rival de Patronato: el gigante que quiere despertar

San Martín de Tucumán, fue una de las decepciones de la temporada 2025 de la Primera Nacional. Con un plantel renovado buscará el ascenso a la Liga Profesional.

San Martín de Tucumán será el primer obstáculo que deberá sortear Patronato en la temporada 2026 de la Primera Nacional, que comenzará esta noche. El Ciruja y el Rojinegro se enfrentarán el domingo a partir de las 19 en el estadio La Ciudadela en uno de los juegos correspondiente a la Zona B.

El Rojiblanco es uno de los equipos más populares de la divisional. Su amplio poder de convocatoria y su rica historia lo llevan a lucir la pilcha de candidato a luchar por uno de los dos ascensos que otorga el certamen.

San Martín viene de escribir una decepcionante campaña en la pasada temporada. Tras redondear una buena primera rueda el equipo del Jardín de la República ingresó en una curva descendente en la segunda mitad. Finalizó dentro de los puestos de acceso al reducido que otorgó el segundo premio y en zona de clasificación a la Copa Argentina 2026. Al igual que Patronato, su camino finalizó en el primer cruce de playoffs.

El hincha del Santo se caracteríza por su fidelidad. Sin embargo en 2025 le dio la espalda al equipo. Manifestó de esa manera la desilusión por la final perdida en la temporada 2024 a manos de Aldosivi de Mar del Plata. El malestar generalizado en la Ciudadela generó el adelanto de las elecciones y el cambio de los integrantes de la comisión directiva.

Como sucede en la previa de cada año, el Universo Rojiblanco renovó la ilusión. En el Jardín de la República recuperaron la esperanza de volver a ser el equipo que luzca la indumentaria de protagonista. Que asuma el compromiso de competir por un lugar en la temporada 2027 de la Liga Profesional de Fútbol.

Renovación en la estructura de San Martín de Tucumán

San Martín realizó un cambio radical en el plantel. En este sentido el Ciruja realizó 17 incorporaciones. Alguno de ellos identificados con la institución del Jardín de la República como Lucas Diarte, Matías García y Jorge Juárez, confeso hincha del Santo.

Los futbolistas que se sumaron a la Ciudadela son el arquero Nahuel Manganelli, de último paso por Deportivo Riestra; los defensores Lucas Diarte (San Martín de San Juan), Víctor Salazar (Ameliano de Paraguay), Jorge Juárez (San Miguel), Luciano Ferreyra (Central Norte de Salta), Elías López (Belgrano de Córdoba), Ezequiel Parnisari (San Miguel), Nahuel Gallardo (Delfín de Ecuador) y Nicolas Ferreyra (La Serena de Chile).

Los mediocampistas Santiago Brignone (Estudiantes de Buenos Aires), Matías García (Aldosivi de Mar del Plata), Kevin López (Atlético Tucumán), Laureano Rodríguez (Independiente Rivadavia) y Benjamín Borasi (Criciuima de Brasil); y los delanteros Facundo Pons (Deportes Limache de Chile), Lautaro Ovando (Argentino Juniors), y Diego Diellos (Ferrocarril Oeste).

Por contrapartida dejaron la institución los arqueros Nicolás Carrizo (All Boys) y Tomás García (El Linqueño); los defensores Franco Quiroz (All Boys), Federico Murillo (San Martín SJ), Mauro Osores (San Martín de San Juan), Mateo Pérez (Tristán Suárez), Axel Bordón (Libre) Hernán Zuliani (San Martín de San Juan) y Juan Orellana (Ferro).

Los mediocampistas Mauro González (Rangers de Chile), Juan Cuevas (Chacarita), Gabriel Hachen (San Martin de San Juan), Matías García (Deportivo Riestra), Gustavo Abregú (Instituto de Córdoba), Ulises Vera (Quilmes), Agustín Prokop (Flandria) y Leonardo Monje (San Martín d San Juan); y los delanteros Aarón Spetale (Quilmes), Lautaro Taboada (Libre)Nahuel Cainelli (Atlético Rafaela), Juan Cruz Esquivel (Deportivo Morón), Martín Pino (Godoy Cruz) y Franco García (Newell´s).

En la conducción técnica también hubo modificaciones. Andrés Yllana, entrenador que se coronó campeón con Aldosivi de Mar del Plata superando en la final a San Martín de Tucumán, reemplazó a Mariano Campodónico, un hombre muy querido por el Pueblo Ciruja.

Ilusionado con ser protagonista en el campeonato de la Primera Nacional

“El hincha está ilusionado con la llegada de refuerzos. Hubo un cambio casi pleno en relación a la temporada pasada. Hay buenas expectativas después de la mala campaña en 2025. En el medio hubo elecciones anticipadas impulsada por la renuncia de la comisión directiva ya que el hincha y el socio se manifestó al dejar de ir masivamente a la Ciudadela. Expresó de esa manera la decepciónque significó la final perdida en la temporada 2024 ante Aldosivi de Mar del Plata. De hecho no sorprendió la eliminación en el primer cruce de playoffs ante Deportivo Morón. La gente estaba esperando ese desenlance. Fue un año muy largo y desgastante. No había mucha ilusión”, relató a Ovación Maximiliano Barraza, periodista que cubre la campaña de San Martín para LV12 de de Tucumán.

En la pretemporada el Rojiblanco disputó cuatro amistosos. La serie de preparación comenzó en Santiago del Estero, donde derrotó 1 a 0 a Mitre y perdió por idéntico resultado ante Güemes. Luego enfrentó en La Ciudadela a Gimnasia de Jujuy, con quien empató 0 a 0, y derrotó 2 a 0 a Tucumán Central.

“Hay mucha ilusión en La Ciudadela. Gustó el funcionamiento del equipo en la pretemporada, especialmente por lo realizado en el último amistoso”, afirmó. “El hincha está conforma sabiendo que no cuenta con un equipo que pasará por encima a los rivales de la zona, pero le gusta el armado del plantel”, concluyó.