Entre Ríos: elevan a juicio la causa de la avioneta con 359 kilos de cocaína.

Entre Ríos: la Justicia eleva a juicio la causa por la avioneta que transportó 359 kilos de cocaína, con jóvenes, pilotos y una ex reina involucrados.

La Justicia federal pidió elevar a juicio la causa por el impactante vuelo narco que transportó 359 kilos de cocaína y aterrizó en Entre Ríos en enero de 2025 , un caso que involucra a empresarios, pilotos, una ex reina de belleza y una organización internacional.

En el centro de la investigación aparece un joven peruano de 22 años, señalado como pieza clave en la logística del operativo. Se trata de Steven Alessandro Villanueva Tomas, detenido e imputado por facilitar los medios para el tráfico de estupefacientes y tenencia con fines de comercialización, ambos delitos agravados por la participación de múltiples personas. El pedido fue impulsado por la Procunar y el fiscal federal Pedro Rebollo ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú.

Vuelo narco en Entre Ríos: un joven peruano en el centro de la investigación

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El caso se remonta al aterrizaje de una avioneta Cessna modelo 1965 en la localidad de Ibicuy, proveniente de Bolivia. A bordo viajaban la ex reina de belleza boliviana Jade Callaú y su pareja, el piloto brasileño Leonardo Monte Alto Gusmao. Ambos fueron detenidos, procesados y llevados a juicio. Callaú aceptó un juicio abreviado, fue condenada y luego expulsada del país. Durante el procedimiento se encontraron 12 gramos adicionales de cocaína debajo del asiento del piloto, lo que reforzó las sospechas sobre el nivel de organización del traslado.

Según la investigación, la aeronave había sido comprada en junio de 2023 por Villanueva, su hermano y su padre, a un valor muy inferior al del mercado, poco más de cinco millones de pesos. La adquisición se realizó a través de la firma NQT 3232 SRL, creada por los hermanos Villanueva en septiembre de 2023 y dedicada formalmente al transporte de carga. Para registrar la avioneta se habría utilizado una dirección inexistente. Para los investigadores, no se trataba de un negocio más, sino de una estructura logística pensada para el narcotráfico aéreo.

Los allanamientos realizados por Gendarmería aportaron elementos contundentes. En el departamento de Villanueva, en Flores, se encontraron casi cinco kilos de cocaína, 7.000 dólares en efectivo y documentación vinculada a la aeronave. En la planta alta de la discoteca familiar, Rumba Latina, se halló un simulador de vuelo con instrumental aeronáutico y manuales técnicos del modelo Cessna utilizado en el operativo. Los registros indicaban que Villanueva había realizado el curso de piloto privado en la Base Aérea de Morón, reforzando la hipótesis de que tenía conocimiento directo del manejo de la aeronave.

Al ser indagado, Villanueva negó cualquier vínculo con el tráfico de drogas, asegurando que solo realizó un depósito para la compra del avión como un favor a su hermano y que no tenía relación con el cargamento. También afirmó que planeaban vender la aeronave y dijo no conocer a Callaú ni al piloto brasileño.

El avance de la causa permitió reconstruir una red más amplia. A partir del análisis de teléfonos y nuevos allanamientos, se secuestraron 49 kilos de cocaína adicionales en distintos puntos del país, incluyendo un cargamento oculto bajo un piso de cemento en General Rodríguez. En ese contexto apareció José Alberto García Nazario, un ciudadano peruano señalado como posible dueño del cargamento. Se cree que permanece prófugo en Perú.

Actualmente, mientras el proceso avanza hacia el juicio oral, el hermano de Villanueva continúa prófugo, su padre espera un proceso de extradición y los investigadores no descartan nuevas imputaciones. El caso expone no solo un operativo de gran escala, sino también el uso de estructuras empresariales, aeronaves y vínculos internacionales para el tráfico de drogas en la región.

Según la investigación del MPF, Villanueva, junto a su hermano y padre, habría provisto la aeronave utilizada en enero de 2025 para trasladar la droga desde Bolivia. El joven de 22 años, de nacionalidad peruana, obtuvo en 2023 su licencia de piloto y era el encargado del boliche donde se incautó el instrumental de simulación de la aeronave. También quedó imputado por la tenencia con fines de comercialización de casi cinco kilos de cocaína hallados en su casa.

El titular del Juzgado Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, procesó a Villanueva con prisión preventiva por su presunta participación en el contrabando de más de 350 kilos de cocaína transportados en la avioneta. La decisión judicial siguió lo solicitado por el fiscal federal subrogante Pedro Rebollo y el fiscal coadyuvante Martín Uriona de la PROCUNAR. El juez consideró al imputado partícipe necesario del delito de contrabando agravado y por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y dispuso un embargo de cinco millones de pesos sobre sus bienes.

La acusación fiscal sostiene que Villanueva, junto a su padre y su hermano prófugo, habría provisto la aeronave utilizada en la maniobra de contrabando. La Cessna fue adquirida por un valor declarado de 13.000 dólares, aunque su valor de mercado superaba los 100.000. La aeronave tenía matrícula argentina aparente, pero bajo la pintura se encontraba un dominio boliviano, permitiendo identificar a los imputados. Según los fiscales, Villanueva tuvo un rol activo en la organización narcocriminal y coordinó con su hermano la disposición de la aeronave.

Villanueva fue detenido en uno de los seis allanamientos realizados por Gendarmería el 24 de junio. En su local bailable Rumba Latina se secuestró un simulador de vuelo completo y manuales de aviación. En su domicilio se hallaron 4,945 kilogramos de cocaína, balanzas de precisión, elementos para fraccionamiento y dinero en efectivo.

Al ampliar su declaración, Villanueva sostuvo que el depósito de dinero fue "un favor" a su hermano, negó tener relación con la droga incautada y dijo que la aeronave se usaría para vuelos de instrucción. También aseguró que el simulador estaba en desuso y que solo se había utilizado durante el curso de piloto. El juez Viri consideró su descargo un intento vano de mejorar su situación procesal y destacó la documentación secuestrada como prueba de su estrecho vínculo con la aeronave.

El juez afirmó que Villanueva, su hermano y su padre “proveyeron el medio de transporte utilizado para trasladar el material estupefaciente desde Bolivia hasta Argentina”. Aunque Villanueva no tenía dominio ni decisión directa en la concreción del contrabando, se comprobó que realizó aportes fundamentales que lo acercan al rol de colaborador esencial. Respecto de la tenencia de estupefacientes, el juez destacó que estaba acreditada por la cantidad de droga, los elementos para su fraccionamiento y el dinero incautado.

La investigación se originó el miércoles 22 de enero de 2025, cuando una Cessna 210 E con matrícula adulterada aterrizó en el establecimiento rural "Campo Grande", cerca de Holt Ibicuy. En la aeronave se hallaron 358,95 kilogramos de cocaína distribuidos en diez bultos con 342 envoltorios. Fueron detenidos el piloto brasileño Leonardo Monte Alto Gusmao y Jade Isabela Callaú Barriga, ex reina de belleza boliviana y sobrina política de Jorge Adalid Granier Ruiz, condenado por liderar una organización dedicada al tráfico aéreo de cocaína. Según los fiscales, la aeronave partió desde Santa Ana de Yacuma, Bolivia, cargó la droga en la frontera con Paraguay y tenía como destino final un punto en Luján, que no pudo concretarse por circunstancias ajenas a los imputados, motivando el aterrizaje en Ibicuy.