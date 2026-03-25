Rocamora cierra su temporada en la Liga Argentina

Tomás de Rocamora recibirá a Ciclista Juninense en su último juego en la temporada. El Rojo buscará volver al triunfo tras nueve derrota en serie.

Tomás de Rocamora cerrará este miércoles su participación en la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet. Desde las 21 el Rojo recibirá a Ciclista Juninense en el estadio Julio César Paccagnella. Fabio Osmar Alaniz y Rodrigo Iñaki Reyes Borras son los árbitros designados mientras que Alberto Battistella estará como Comisionado Técnico.

Rocamora no solo cumplió el objetivo de quedarse en la categoría sino que lo hizo con un equipo joven donde los pibes del club fueron protagonistas desde el comienzo de campeonato. Ellos esperan tu aliento en este último juego en el Paccagnella.

Los dirigidos por Sebastián Amato buscarán despedirse cortando una serie adversa de nueve derrotas en serie. Esta racha negativa le impidió avanzar a la reclasificación.

El Verdirrojo también jugará para cumplir con el calendario. El elenco bonaerense no tiene chanes de ir para arriba en los playoffs ni sufrir con el descenso. Está salvado y solo juega para completar lo estipulado anteriormente. Un año que empezó con mayores expectativas para el elenco conducido por Julián Pagura pero que terminó sin mayores novedades, sólo el hecho de cumplir por mantener la categoría.

Otros juegos por la Liga Argentina de Básquet

Por la Conferencia Sur Deportivo Norte de Armstrong recibirá desde las 21.30 a Pergamino Básquet en un duelo directo entre dos equipos con urgencia de triunfos. El ganador de este juego asegurará su permanencia en la Liga Argentina. El perdedor descenderá a la Liga Federal.

Por la Conferencia Norte Villa San Martín de Chaco recibirá a Jujuy Básquet en un juego que definirá la posición de ambos en la reclasificación. A la misma hora jugarán Fusión Riojana-Hindú de Córdoba, en La Caldera Verde.