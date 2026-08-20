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Patronato pone a la venta las entradas para recibir a Gimnasia de Jujuy: un llamado a acompañar al equipo en el Grella

Este sábado, desde las 15.30, el Rojinegro recibirá a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el estadio Grella. Salieron el precio de las entradas.

20 de agosto 2026 · 19:55hs
Patronato juega de local y valor de las entradas.

Patronato juega de local y valor de las entradas.

Patronato se prepara para afrontar un nuevo compromiso como local en un momento deportivo complejo. El próximo sábado, desde las 15.30, el Rojinegro recibirá a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la 26ª fecha de la Primera Nacional, y ya se encuentra habilitada la venta de entradas para acompañar al equipo.

El encuentro aparece como una nueva oportunidad para que Patronato pueda reencontrarse con su gente y buscar el respaldo necesario para atravesar un presente adverso. En medio de las dificultades deportivas, el acompañamiento de los hinchas volverá a ser fundamental para un plantel que necesita sumar, recuperar confianza y volver a hacerse fuerte en su casa.

Se espera una verdadera multitud para vivir la última fecha de la Etapa Regular del TC.

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Desde el club informaron que los socios podrán ingresar al estadio con la cuota correspondiente al mes de agosto de 2026 al día. En tanto, las entradas generales y para los distintos sectores ya pueden adquirirse de manera online a través de la aplicación oficial patronato.global.fan.

Además, quienes deseen comprar sus tickets de manera presencial podrán hacerlo el mismo sábado, desde las 12, en las boleterías del estadio Grella.

Los valores de las entradas

Para el partido ante el conjunto jujeño, Patronato estableció los siguientes precios:

  • Popular Grella: socios sin cargo con cuota de agosto al día; no socios, $32.000.
  • San Nicolás: socios sin cargo con cuota de agosto al día; no socios, $32.000.
  • Damas y jubilados: socios sin cargo con cuota de agosto al día; no socios, $18.000.
  • Menores hasta 11 años: socios sin cargo con cuota de agosto al día; no socios, $10.000.
  • Platea lateral: socios, $25.000; no socios, $45.000.
  • Platea central: socios, $30.000; no socios, $60.000.
  • Platea Vitalicios: $20.000.
  • Platea menores de 5 años, acompañados por un adulto responsable: socios, $10.000; no socios, $20.000.

Un partido para estar cerca de Patronato

Más allá de los tres puntos en juego, el duelo del sábado tendrá un valor especial para Patronato. El equipo atraviesa una etapa difícil y necesita volver a encontrar respuestas dentro de la cancha, pero también sentir el aliento de su público desde las tribunas.

El Grella volverá a abrir sus puertas para una nueva cita con la Primera Nacional y la convocatoria apunta a que los hinchas acompañen al Rojinegro en este momento. En las buenas y, especialmente, en las difíciles, el apoyo de la gente puede transformarse en un impulso importante para intentar cambiar la historia.

Entradas Gimnasia de Jujuy Primera Nacional venta
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