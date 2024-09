Patronato perdió ante Chacarita y sigue complicado con el descenso.

En un partido importantísimo en la pelea para no descender, Patronato perdió por 1-0 ante Chacarita con tanto de Hernán Rivero por la fecha 34 de la Primera Nacional. Con esta derrota, el Rojinegro quedó con 37 unidades en el 16° lugar de la tabla de posiciones y sigue complicado con el descenso.

Hernán Rivero aprovechó, puso el cuerpo y definió de cara externa para estampar el 1-0 de Chacarita

Hernán Rivero aprovechó, puso el cuerpo y definió de cara externa para estampar el 1-0 del Funebrero.

Unos minutos después, el arquero del local volvió a salvar al Funebrero. Tras un centro pasado, en el vértice derecho del área, Alan Bonansea se sacó fácil un rival de encima y sacó un centro raso, que de no ser por el pie derecho del arquero, Emanuel Dening aparecía solo en el área chica para empujarla. Si bien se notó un equipo comprometido, dejó mucho que desear en la toma de decisiones. Finalmente, el resultado no se movió del 0-0 y se fueron igualados al entretiempo.

Por su parte, Chacarita intentó elaborar el juego desde atrás para avanzar y marcar. Pero no pudo concretar las pocas situaciones que generó frente al arco defendido por Julio Salvá. El Funebrero no jugaba nada bien, su gente se empezó a impacientar y para colmo el árbitro del partido, Juan Pafundi, no le concedió un penal a raíz de una falta sobre Maximiliano Meléndez dentro del área grande. Así se esfumó el primer tiempo.

En el segundo tiempo, Chacarita apretó el acelerador, dejó atrás su actitud conservadora de la etapa inicial y a los 54 minutos, dudaron en el fondo de Patronato, Hernán Rivero aprovechó, puso el cuerpo y definió de cara externa para estampar el 1-0 y generar un verdadero desahogo en San Martín.

Prácticamente dos minutos después de aquella acción, Alan Bonansea no pudo empatar el marcador en dos mano a mano frente a Marino Arzamendia. Para ese momento del partido, el arquero paraguayo era la figura indiscutida.

El Funebrero tuvo una inmejorable ocasión para aumentar el marcador, cuando en el marco de un contraataque que prometía, Hernán Rivero cedió a su costado con Matías Pisano, quien enganchó para su zurda y resolvió con un remate que resultó desviado. De esa jugada, el Patrón ganó metros y habría podido empatar mediante un cabezazo que Marino Arzamendia, nuevamente, contuvo para mantener la tranquilidad.

El encuentro ya estaba roto en la mitad de la cancha. Es así que Víctor Figueroa, otro de los puntos más rescatables de la tarde, quedó cara a cara con Julio Salvá, lanzó un disparo suave y el balón pasó a centímetros del palo. No hubo tiempo para más y fue 1-0 para Chacarita en un encuentro de esos que valen seis puntos pensando en el descenso a la Tercera División.