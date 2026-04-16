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Deportivo Maipú sufrirá bajas importante para visitar a Patronato

El paranaense Fausto Montero y Juan Pablo Gobbeto no estarán a disposición en Deportivo Maipú para visitar el sábado a Patronato.

16 de abril 2026 · 14:19hs
Deportivo Maipú sufrirá bajas importante para visitar a Patronato

Diario UNO de Mendoza

Deportivo Maipú de Mendoza presentará dos variantes cuando visite este sábado desde las 20 a Patronato en el estadio Presbítero Bartolomé Grella en uno de los encuentros que se disputarán en el marco de la décima fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B.

Las ausencias que presentará el Botello ante Patronato

El entrenador Mariano Echeverría deberá meter mano en el armado del 11 inicial de manera obligada. Uno de los futbolistas que no estará presente en barrio Villa Sarmiento será Fausto Montero. El paranaense, que retornó esta temporada al Botellero tras su paso por Atlanta en 2025, fue reemplazado el pasado domingo en la victoria ante Colegiales por 3 a 1 cuando el reloj marcó 65 minutos de juego.

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Su salida del campo de juego encendió la alarma en Deportivo Maipú. Días después se confirmó el peor diagnóstico: rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Esta lesión despidió a Montero de los campos de juego por lo que resta del 2026.

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A su vez, el Cruzado no contará con el mediocampista ofensivo Juan Pablo Gobetto. El futbolista con pasado en las formativas de San Lorenzo deberá cumplir una fecha de suspensión por haber llegado al límite de amonestaciones.

La probable alineación de Deportivo Maipú en el estadio Grella

Gastón Mansilla será quien ingresará en el mediocampo para ocupar la vacante producida por la seria lesión de Montero. Por su parte Lisandro Cabrera saltará al campo de juego en reemplazo de Gobetto.

El Cruzado visitará a Patronato con Nahuel Galardi en el arco; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero y Juan Pablo de La Reta en la última línea; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Matiás Viguet y Marcelo Eggel estarán en el mediocampo; Lisandro Cabrera y Franco Saccone conformarán la dupla ofensiva.

Deportivo Maipú Patronato Primera Nacional
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