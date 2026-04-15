Patronato, con un cambio obligado para recibir a Deportivo Maipú

Federico Bravo, expulsado en el triunfo ante Almagro, no estará a disposición en Patronato para el juego ante el Botellero.

Bajo la conducción técnica de Marcelo Candia Patronato recibirá el próximo sábado a partir de las 20 ante Deportivo Maipú de Mendoza en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Esta historia se disputará en el marco de la décima fecha del Campeonato de la Primera Nacional, Zona B.

La victoria conquistada ante Almagro en el estadio Tres de Febrero le brindó a Candia la posibilidad de dirigir un encuentro más al Rojinegro, con la chance de extender su presencia en el banco de suplentes y dejar el interinato para transformarse en DT principal. Para que este escenario sea posible, será clave obtener los tres puntos ante un rival que está en zona de descenso, pero distanciado a solo una unidad del Rojinegro.

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La variante que evalúa Marcelo Candia

Para el juego ante el Botellero, el entrenador estará obligado a meter mano en el armado del 11 inicial. En este sentido el entrenador no tendrá a disposición a Federico Bravo. El mediocampista fue expulsado ante el Tricolor por doble amonestación cuando el cronómetro indico 77 minutos de juego.

Augusto Picco es quien se perfila para suplantar al futbolista surgido de la cantera de Boca Juniors. Marcos Enrique es otra opción que evalúa Candia, pero el producto del predio La Capillita es quien cuenta con mayores chances.

Por otro lado, Candia recupera a Santiago Piccioni. El marcador central cumplió en el capítulo anterior la fecha de suspensión que recibió tras su expulsión ante Gimnasia de Jujuy. No obstante, el DT apostaría por los mismos integrantes de la última línea.

La probable alineación de Patronato

Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Fernando Moreyra; Juan Salas, Augusto Picco, Brandon Cortés y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Tomás Attis.