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TC: primero las series y luego por los puntos en Concepción del Uruguay

La primera serie de este domingo en el Turismo Carretera se largará a las 10:55 con Mauricio Lambiris en la mejor posición de partida.

18 de abril 2026 · 19:43hs
La primera serie de este domingo en el Turismo Carretera se largará a las 10:55 con Mauricio Lambiris en la mejor posición de partida.

La primera serie de este domingo en el Turismo Carretera se largará a las 10:55 con Mauricio Lambiris en la mejor posición de partida.

El Turismo Carretera reanudará la actividad correspondiente a su 13ª visita al autódromo de Concepción del Uruguay este domingo a partir de las 10:55 con la disputa de las series de la 4ª fecha del campeonato 2026. Mauricio Lambiris largará en lo más alto en la primera serie.

Cronograma del domingo

La primera serie se largará a las 10:55, con Mauricio Lambiris, con el Ford Mustang del Gurí Martínez Competición, y Otto Fritzler, con el Mercedes-Benz CLE 53 del Auto Prestige Racing Team, en las dos mejores posiciones de partida.

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Dos compañeros de equipo serán los protagonistas de la 1ª fila de la segunda batería, que comenzará a las 11:20: Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) y Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), quienes cuentan con la atención del Canning Motorsports.

TC: primero las series y luego por los puntos en Concepción del Uruguay

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La primera serie de este domingo en el Turismo Carretera se largará a las 10:55 con Mauricio Lambiris en la mejor posición de partida.

La primera serie de este domingo en el Turismo Carretera se largará a las 10:55 con Mauricio Lambiris en la mejor posición de partida.

El tercer parcial, que se pondrá en marcha a las 11:45, tendrá al local Nicolás Bonelli (Ford Mustang) y Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) como integrantes de la 1ª fila. El entrerriano, que clasificó 4º, largará desde la primera posición por el recargo al “poleman” Marco Dianda (Dodge).

Marco Dianda fue récord

Con solo 18 años y 20 días, Marco Dianda, piloto del Dodge Challenger del Galarza Racing, se quedó con la Pole CAT del Gran Premio RUS de Concepción del Uruguay con un 1m24s833 y se convirtió en el poleman más joven de la historia del Turismo Carretera. De todas maneras, por una sanción de la CAF, deberá largar último de su serie.

Segundo finalizó a 67 milésimas el uruguayo Mauricio Lambiris, con el Ford Mustang del Gurí Martínez Competición, y tercero se ubicó Santiago Mangoni con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsports, a 73 milésimas. Cuarto terminó el local Nicolás Bonelli con el Ford Mustang de los Hermanos Álvarez. Estos 3 comandarán sus respectivas series de mañana. Quinto terminó Otto Fritzler; sexto Agustín Canapino; séptimo Valentín Aguirre; octavo Diego Azar; noveno Jeremías Scialchi; y décimo Julían Santero.

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Marco Dianda fue récord

Marco Dianda fue récord

La sanción que dictaminó la Comisión Asesora y Fiscalizadora penalizó a Dianda por maniobra peligrosa en la final de Neuquén, por lo que saldrá desde la cola de su serie. Por otra parte, el campeón del TC Pista 2025 desplazó a Otto Fritzler como el más joven en quedarse con la pole en la historia del Turismo Carretera.

Entrenamientos

Mariano Werner, usuario del Ford Mustang de su propia estructura, estableció el tiempo más rápido (1m24s949/1000) en el segundo entrenamiento del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay. A solo 5 milésimas terminó el Chevrolet Camaro de Santiago Mangoni, y tercero fue el Mustang de Mauricio Lambiris, a 19 milésimas.

Tal fue el ritmo imponente de los 3, que el resto giró a partir de las 3 décimas y media.

Con vuelco incluido, Moscardini ganó el primer entrenamiento. El primer entrenamiento se lo llevó Nicolás Moscardini a bordo del Ford Mustang del Gurí Martínez Competición, que marcó un tiempo de 1m25s60/1000 por el inicio de la fecha 4 del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay. Tras la vuelta rápida, el platense sufrió un vuelco que lo deja afectado para la continuidad.

Diego Azar con el Mercedes Benz del Maquin Parts fue segundo a 292 milésimas y tercero quedó Jeremías Scialchi, con el Mustang del Moriatis Competición, arriba de las 3 décimas.

TC series Concepción del Uruguay Mauricio Lambiris
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