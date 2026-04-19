Púgiles paranaenses se presentaron en Colón de Santa Fe Los hermanos Elías y Santino Jaime se presentaron en el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón de Santa Fe. 19 de abril 2026 · 16:42hs

La delegación paranaense en las instalaciones del Club Colón de Santa Fe.

Los boxeadores paranaenses Santino y Elías Jaime, representantes del gimnasio del Club Peñarol, se presentaron el sábado por la noche en el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón de Santa Fe, donde se desarrolló una velada pugilística con peleas profesionales y amateurs.

En primer lugar, Santino igualó, en fallo unánime, con Juan Podestá, representante del gimnasio Sabalero que dirige Carlos Lemos. Luego, Elías, superó por puntos, en fallo unánime, a Ignacio Montiel, de Peri Boxing, en un duelo revancha del acontecido el pasado mes en el club Peñarol de la capital entrerriana.

Comenzó el segundo tiempo: Boca gana 1 a 0 a River en el Monumental Santiago Mangoni dominó en Concepción del Uruguay y ganó la 4ª fecha del Turismo Carretera

De esta manera, los pupilos de César Jaime continúan con el desarrollo de su carrera aficionada.