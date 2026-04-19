Los boxeadores paranaenses Santino y Elías Jaime, representantes del gimnasio del Club Peñarol, se presentaron el sábado por la noche en el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón de Santa Fe, donde se desarrolló una velada pugilística con peleas profesionales y amateurs.
Púgiles paranaenses se presentaron en Colón de Santa Fe
Los hermanos Elías y Santino Jaime se presentaron en el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón de Santa Fe.
19 de abril 2026 · 16:42hs
En primer lugar, Santino igualó, en fallo unánime, con Juan Podestá, representante del gimnasio Sabalero que dirige Carlos Lemos. Luego, Elías, superó por puntos, en fallo unánime, a Ignacio Montiel, de Peri Boxing, en un duelo revancha del acontecido el pasado mes en el club Peñarol de la capital entrerriana.
De esta manera, los pupilos de César Jaime continúan con el desarrollo de su carrera aficionada.