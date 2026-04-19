River Plate y Boca Juniors, cara a cara en el Monumental.

River y Boca llegan al Monumental este domingo, desde las 17, invictos y en buen momento local e internacional, para un Superclásico clave del Apertura 2026.

Con varios partidos sin derrotas, bien posicionados en el plano local y con sólidos arranques en las copas internacionales, River Plate y Boca Juniors se preparan para protagonizar un Superclásico recargado este domingo, desde las 17, en el estadio Monumental , en el duelo más atractivo de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

Los dos clubes más populares del fútbol argentino afrontan un encuentro de enorme peso anímico y simbólico. Más allá de los números, ganar un Superclásico siempre representa un punto de inflexión, y en este caso llega con ambos equipos atravesando campañas positivas.

Superclásico recargado en el Monumental: River Plate y Boca Juniors se juegan mucho más que tres puntos

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River Plate suma 26 puntos y es escolta de Independiente Rivadavia en la Zona A. Ya clasificado a los octavos de final, el conjunto Millonario mantiene un invicto de siete partidos (con seis victorias y un empate) desde la llegada del entrenador Eduardo Chacho Coudet. El equipo muestra pasajes de buen funcionamiento colectivo, aunque todavía busca consolidar una identidad clara basada en un juego ambicioso, equilibrado y consistente entre líneas.

"Tenemos una final el domingo. Es River, sé bien donde estoy y lo que significa. Yo tuve la suerte de jugar unos cuantos Superclásicos. Son partidos importantes, que te marcan. Es un punto de inflexión", consideró Coudet sobre la trascendencia del partido.

"Es muy difícil imaginar un Superclásico desde la parte futbolística. Se puede tener la intención y proyectar todo lo bueno, a veces uno dice que es un partidazo y no la pega. En mi cabeza está hacer un partido completo y regalarle el triunfo a la gente".

Uno de los referentes del equipo es Gonzalo Montiel, quien protagonizará un duelo especial de capitanes con Leandro Paredes, ambos campeones del mundo y compañeros en la selección argentina.

"Hace siete partidos no perdemos, pero obviamente tenemos que seguir creciendo como equipo, mejorando y agarrando la idea del juego del entrenador. El Superclásico es un partido aparte, porque es una final y no importa si jugás bien o si jugás mal. Va a ser muy trabado porque los clásicos se juegan así", sostuvo el lateral.

En la vereda de enfrente, Boca Juniors llega con una racha aún más extensa: 12 partidos sin derrotas, con seis triunfos y seis empates desde comienzos de febrero. Sin embargo, el presente no siempre fue favorable para su entrenador, Claudio Úbeda, quien hace cinco semanas fue reprobado por los hinchas tras un empate frente a San Lorenzo.

Lejos de ceder ante la presión, el DT logró sostenerse y reencauzar al equipo. Boca Juniors creció en rendimiento y resultados, alcanzando un punto alto con la contundente victoria por 3-0 ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, que transformó La Bombonera en una verdadera fiesta.

El resurgimiento Xeneize se apoya en el equilibrio y la jerarquía de Paredes, pieza clave en el mediocampo, además del talento del juvenil Tomás Aranda y la potencia del paraguayo Adam Bareiro, quien acumula cinco goles y una asistencia en diez encuentros.

Bareiro tendrá un condimento especial al enfrentar a su ex club, River Plate, donde tuvo un paso breve sin convertir goles. Por su parte, Boca Juniors sufrirá la baja sensible del arquero Agustín Marchesin, lesionado de gravedad, y su lugar será ocupado por Leandro Brey.

"Trataremos de hacer lo mejor posible para traer el resultado a casa. Llegamos con mucha confianza, con una seguidilla con buenos resultados, con una idea de juego muy clara, pero es un partido aparte, como todos los Superclásicos", expresó Paredes.

Probables formaciones del Superclásico en Núñez

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Datos del partido

Hora: 17.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Monumental.