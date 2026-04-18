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En pleno centro de Gualeguay, se cayó la mampostería de dos comercios

Los Bomberos Voluntarios de Gualeguay actuaron este sábado en un hecho insólito en plena zona urbana de Gualeguay, ante la caída de una mampostería.

18 de abril 2026 · 21:52hs
Los ladrillos cayeron en la vereda en pleno centro de Gualeguay.

Bomberos Voluntarios

Los ladrillos cayeron en la vereda en pleno centro de Gualeguay.

Los Bomberos Voluntarios de Gualeguay actuaron este sábado en un hecho insólito en plena zona urbana. En una de sus intervenciones y que generó mayor preocupación fue el colapso de una cornisa en un comercio ubicado en calle San Antonio Sur, a metros de 1° Entrerriano, a las 19.25.

El hecho en Gualeguay

Ante el riesgo para peatones y vecinos, los Bomberos Voluntarios de Gualeguay trabajaron en el lugar asegurando la zona, retirando materiales sueltos y previniendo nuevos desprendimientos, informó El Debate Pregón.

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El violento hecho ocurrió en un campo de Santa Ana, departamento Federación. La mujer fue hospitalizada tras el intento de femicidio 

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Afortunadamente no hubo personas lesionadas pero sí hubo que lamentar daños materiales, tales como la rotura de un aire acondicionado, mampostería y cables.

El hecho ocurrió entre las calles San Antonio sur y Chacabuco. No hay que lamentar heridos, según los últimos reportes. Esto deja ver el deterioro a nivel ciudad y precarización de la misma por la actual gestión, que con indiferencia y totalmente desconexión de la realidad han abandonado la misma por completo.

Gualeguay Bomberos Voluntarios calle
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