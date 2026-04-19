Se juega la segunda fecha de la Liga Paranaense

Los partidos de la Liga Paranaense se jugarán desde las 15 (Sub 23 a las 13). También se jugará la jornada del certamen femenino.

Luego del parate por las lluvias del pasado fin de semana, este domingo se disputará la segunda fecha del campeonato de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) . Los partidos de la categoría Sub 23 se disputarán desde las 13, mientras que los de Primera serán a partir de las 15.

Los compromisos de esta jornada serán Club VF-Oro Verde, Neuquén-Palermo, Don Bosco-Sportivo Urquiza, Patronato-Instituto (en La Capillita), Belgrano-Ciclón del Sur (en Sportivo Urquiza), Los Toritos-San Benito, Peñarol-Camioneros, Formación Independiente-Universitario y Argentino Juniors-Atlético Paraná.

River Plate y Boca Juniors, cara a cara en el Monumental

De esta manera se desarrollará otro capítulo del certamen doméstico, en el que los equipos están acomodándose tras la pretemporada.

Por el femenino de la Liga Paranaense

Además se jugará la segunda fecha del certamen femenino de la LPF, donde la gran mayoría de la actividad estará centrada en el predio que posee el ente en el acceso a San Benito. Allí habrá tres partidos desde las 13: San Benito-Neuquén (cancha 1), San Benito Paraná-Camioneros (cancha 2) y Belgrano-Atlético Paraná (cancha 3).

Más temprano, desde las 11, Club VF recibirá a Oro Verde. Esta jornada también quedará libre Arenas FC.