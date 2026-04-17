Confirmado: Marcelo Candia será el técnico de Patronato hasta fin de año

La dirigencia de Patronato ratificó al entrenador como reemplazante de Rubén Forestello en lo que resta de la Primera Nacional.

La dirigencia de Patronato habría escuchado el pedido de los hinchas y ratificaría a Marcelo Candia.

El rumor que se había incrementado durante los últimos días finalmente se concretó. La dirigencia de Patronato decidió ratificarle la confianza al entrenador interino, Marcelo Candia, para que se haga cargo del equipo como reemplazante oficial de Rubén Darío Forestello en lo que resta de la Primera Nacional.

El pedido de gran parte la parcialidad Rojinegra habría influído para que la CD tome esta determinación. Además, cada vez que a Candia le tocó asumir la responsabilidad de hacerse cargo del primer equipo en los torneos nacionales, ha obtenido resultados positivos. Tal como sucedió el pasado fin de semana, cuando el Santo se impuso como visitante sobre Almagro.

El día que Patronato jugó un partido oficial a la misma hora que el Superclásico

Este sábado el DT felicianense tendrá otra prueba importante, cuando su equipo reciba a Deportivo Maipú, por la 10ª fecha del campeonato.

Un entrerriano en Patronato

El sitio Data Patringa realizó un reconto de los entrenadores que pasaron en los últimos años por Patronato en las distintas categorías del fútbol argentino. Desde el 2004 que un entrerriano no dirigía al equipo más importante de la provincia. El último había sido el paranaense Juan Ramón Comas, en el Torneo Argentino B del 2004.

En este tiempo pasaron los siguientes entrenadores: Frank Darío Kudelka (Santa Fe), Héctor Bentrón (Buenos Aires), Luis Murúa (Chubut), Edgardo Cervilla (Santa Fe), Darío Tempesta (Buenos Aires), Miguel Amaya (Tucumán), Marcelo Fuentes (Buenos Aires), Ricardo Zielinski (Buenos Aires), Fuentes, Luis Medero-Claudio Marini (ambos de Buenos Aires), Diego Osella (Santa Fe), Sergio Lippi (Buenos Aires), Fuentes, Iván Delfino (Santa Fe), Rubén Forestello (La Pampa), Juan Pablo Pumpido (Santa Fe), Mario Sciacqua (Santa Fe), Gustavo Álvarez (Buenos Aires), Facundo Sava (Buenos Aires), Walter Otta (Córdoba), Rodolfo De Paoli (CABA), Walter Perazzo (CABA), Diego Pozo (Mendoza), Gabriel Gómez (Buenos Aires) y Forestello.