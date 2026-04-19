Con un entrerriano como bandera, Boca Juniors es campeón de América.

Boca venció a Franca y se consagró campeón de América en básquet. Con el entrerriano Sebastián Vega como capitán, levantó su primer título continental.

Boca Juniors tocó el cielo de América en una noche inolvidable en el estadio Obras . El equipo dirigido por Nicolás Casalánguida se consagró campeón de la Basketball Champions League Américas tras vencer con autoridad por 86-72 a Franca en la gran final.

La conquista tuvo un marcado acento entrerriano: Sebastián Vega, capitán y referente del equipo, fue el encargado de levantar el trofeo en medio de un festejo desbordante. Su imagen con la copa en alto se transformó rápidamente en el símbolo de una consagración histórica, no solo para Boca Juniors, sino también para el básquet nacional.

Boca Juniors tocó el cielo de América con un capitán entrerriano

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El conjunto Xeneize dominó el partido con solidez y carácter, imponiendo su juego ante un rival exigente y consolidando una campaña que quedará en la memoria. El estadio, colmado de hinchas Azul y Oro, fue escenario de una celebración eufórica que luego se trasladó a las redes sociales, donde miles de fanáticos compartieron imágenes y videos del título.

Este logro representa la primera coronación de Boca Juniors en el máximo certamen continental y marca un hito para la institución. Además, el título le otorga la clasificación a la próxima Copa Intercontinental FIBA, donde se medirá con campeones de otros continentes.

Más allá del impacto deportivo, la consagración deja una huella especial: un entrerriano como líder y emblema de un equipo que hizo historia. Vega, con su experiencia y liderazgo, encabezó la vuelta olímpica en una noche que quedará grabada para siempre en el corazón del pueblo Xeneize.

Con este impulso, Boca Juniors afrontará ahora el cierre de la fase regular de la Liga Nacional y se prepara para los playoff, con la ilusión intacta de seguir ampliando un presente que ya es brillante.