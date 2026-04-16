Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

El día que Patronato jugó un partido oficial a la misma hora que el Superclásico

En octubre de 2005 Patronato enfrentó en el Grella a 9 de Julio de Morteros por el Torneo Argentino B. Ese juego se disputó a la misma hora que un River-Boca

Matías Larraule

Por Matías Larraule

16 de abril 2026 · 12:29hs
El día que Patronato jugó un partido oficial a la misma hora que el Superclásico

El superclásico del fútbol argentino que protagonizan River Plate y Boca Juniors suele alterar la programación de distintas jornadas deportivas o encuentros oficiales. Un claro ejemplo es la modificación del día y horario del próximo encuentro que disputará Patronato por la Primera Nacional.

Próximo desafío del Rojinegro por la Primera Nacional

El Rojinegro, que tenía programado su siguiente compromiso para el domingo a las 16 —una hora antes del inicio del duelo que se jugará en el estadio Más Monumental—, adelantó el cotejo correspondiente a la décima fecha de la Primera Nacional. En este sentido, recibirá a Deportivo Maipú el sábado desde las 20 en el estadio Grella, por la Zona B.

Federico Bravo en acción, en plena pretemporada de Patronato

Patronato, con un cambio obligado para recibir a Deportivo Maipú

Nahuel Viñas dirigirá por sexta vez a Patronato.

¿Cómo le fue a Patronato con Nahuel Viñas como árbitro?

Este no fue el único partido reprogramado. El duelo entre Gimnasia y Tiro de Salta y Güemes de Santiago del Estero había sido fijado para el mismo horario que el clásico entre el Millonario y el Xeneize. Finalmente, la dirigencia del Albo decidió retrasar su inicio hasta las 19.

Estas decisiones responden a la búsqueda de una mejor recaudación, ya que el encuentro entre los equipos más convocantes del país puede impactar negativamente en la asistencia de público. Sin embargo, en ocasiones, algunos protagonistas optan por romper con esa lógica.

Un ejemplo de ello ocurrió el 16 de octubre de 2005, cuando el estadio Grella fue escenario de un partido que se disputó en simultáneo con el superclásico que se jugaba en Núñez, en el marco de la 11ª fecha del Torneo Apertura.

En barrio Villa Sarmiento, Patronato recibió a 9 de Julio de Morteros por la séptima fecha del Argentino B, Grupo E. El pueblo rojinegro se desentendió del superclásico y acompañó a su equipo con la ilusión de recuperar la plaza perdida en las categorías superiores organizadas por el Consejo Federal.

El Superclásico, a segundo plano

En la jornada previa, el Santo había rescatado un punto en su visita a Libertad de Sunchales tras igualar 1 a 1. El resultado no era negativo, aunque el plantel se retiró con bronca por el arbitraje de Jorge Pascana.

“Otra vez nos vuelve a perjudicar un árbitro”, expresó José Luis Marzo tras el encuentro. “En el tiro libre que termina en el empate de Libertad, marca que era indirecto. Nadie la toca antes de que entre e igual lo cobra”, agregó en declaraciones publicadas por Ovación el 10 de octubre de 2005.

Claudio Weinzettel también apuntó contra el juez: “Lamentablemente no sólo tenemos que luchar contra el equipo rival, sino también con los árbitros”, señaló a la salida del vestuario. Luego, se enfocó en lo que venía: “En el Grella tenemos que ganar todos los puntos en juego, como sea”.

Tras ese encuentro, Patronato afrontó dos partidos consecutivos como local. El primero marcó el cierre de la primera rueda y le daba la posibilidad de alcanzar a 9 de Julio en la cima de la zona. En ese contexto, el entrenador Luis Murúa le solicitó a la dirigencia disputar ese compromiso en el mismo horario que el superclásico.

El DT mantuvo la base del equipo que había igualado en Sunchales y realizó una sola modificación en el mediocampo: el ingreso de Rodrigo Álvarez en reemplazo de Exequiel Reynoso. Así, Patronato formó con Sebastián Bértoli; Gabriel Graciani, Claudio Weinzettel, Silvio Azoge y Ríos; Rodrigo Álvarez, Augusto Prono, Diego Ciarroca y Gabriel Correa; José Luis Marzo y Edgardo Brittes.

El local asumió el protagonismo desde el inicio y controló el juego durante los primeros 20 minutos. Sin embargo, cuando la visita logró emparejar el trámite, golpeó en su primera llegada: José Crovella aprovechó un rebote de Bértoli y marcó el único gol del partido para 9 de Julio.

Patronato cerró esa temporada de la mejor manera

Esa derrota complicó a Patronato en la tabla: cerró la primera mitad de la fase en el penúltimo puesto, a seis puntos del líder. No obstante, el equipo de Villa Sarmiento reaccionó a tiempo y encadenó cinco victorias consecutivas que le permitieron finalizar segundo y avanzar a la fase decisiva.

Patronato cerró el 2005 fiel a su historia: sufriendo y celebrando. Eliminó a Textil Mandiyú de Corrientes en una definición por penales y se ganó el derecho de pelear por el ascenso. Además, dejó un mensaje claro: el Rojinegro podía jugar como local, incluso, en el mismo horario que un superclásico.

Patronato Primera Nacional Superclásico
Noticias relacionadas
Los chicos de Patronato que jugaron el torneo en Talleres.

Patronato se consagró campeón en el Torneo Cadete de sóftbol organizado por Talleres

tomas attis tuvo su premio con la camiseta de patronato

Tomás Attis tuvo su premio con la camiseta de Patronato

patronato adelanto su proximo juego por el superclasico

Patronato adelantó su próximo juego por el Superclásico

patronato cerrara la fecha fuera de zona de descenso

Patronato cerrará la fecha fuera de zona de descenso

Ver comentarios

Lo último

Manuel Adorni: 17 viajes al exterior pagados en dólares, en efectivo

Manuel Adorni: 17 viajes al exterior pagados en dólares, en efectivo

El día que Patronato jugó un partido oficial a la misma hora que el Superclásico

El día que Patronato jugó un partido oficial a la misma hora que el Superclásico

Causa Cuadernos: el empresario entrerriano Daniel Pitón aseguró que mintió para no ir preso

Causa Cuadernos: el empresario entrerriano Daniel Pitón aseguró que mintió "para no ir preso"

Ultimo Momento
Manuel Adorni: 17 viajes al exterior pagados en dólares, en efectivo

Manuel Adorni: 17 viajes al exterior pagados en dólares, en efectivo

El día que Patronato jugó un partido oficial a la misma hora que el Superclásico

El día que Patronato jugó un partido oficial a la misma hora que el Superclásico

Causa Cuadernos: el empresario entrerriano Daniel Pitón aseguró que mintió para no ir preso

Causa Cuadernos: el empresario entrerriano Daniel Pitón aseguró que mintió "para no ir preso"

SanCor pidió quiebra tras concurso y deuda de 120 millones de dólares

SanCor pidió quiebra tras concurso y deuda de 120 millones de dólares

Liga Argentina: Central Entrerriano y La Unión abren sus series de octavos de final

Liga Argentina: Central Entrerriano y La Unión abren sus series de octavos de final

Policiales
Incendio en el Hospital Masvernat de Concordia: sin heridos y con daños materiales

Incendio en el Hospital Masvernat de Concordia: sin heridos y con daños materiales

Bovril: detuvieron a un hombre que le propinó una golpiza a su ex

Bovril: detuvieron a un hombre que le propinó una golpiza a su ex

Gualeguaychú: harán una autopsia a interno fallecido en la UP9

Gualeguaychú: harán una autopsia a interno fallecido en la UP9

Kathaleya: con límites al periodismo, se realiza el segundo día del juicio contra los padres de la beba

Kathaleya: con límites al periodismo, se realiza el segundo día del juicio contra los padres de la beba

Camioneta robada en Buenos Aires fue hallada en Concordia

Camioneta robada en Buenos Aires fue hallada en Concordia

Ovación
Liga Argentina: Central Entrerriano y La Unión abren sus series de octavos de final

Liga Argentina: Central Entrerriano y La Unión abren sus series de octavos de final

Nicolás Bonelli con la ilusión de correr ante su gente

Nicolás Bonelli con la ilusión de correr ante su gente

Los paranaenses Gustavo Ferreyra y Emanuel López se destacaron en Brasil

Los paranaenses Gustavo Ferreyra y Emanuel López se destacaron en Brasil

River le ganó a Carabobo, logró su primera victoria en la Copa Sudamericana

River le ganó a Carabobo, logró su primera victoria en la Copa Sudamericana

Histórico: Independiente Rivadavia venció a Fluminense en el Maracaná

Histórico: Independiente Rivadavia venció a Fluminense en el Maracaná

La provincia
Granja Tres Arroyos recortó sueldos y jornadas laborales

Granja Tres Arroyos recortó sueldos y jornadas laborales

Docentes de Agmer se manifestarán contra el ajuste y la Reforma Previsional

Docentes de Agmer se manifestarán contra el ajuste y la Reforma Previsional

Ajedrez, una propuesta integral que transforma vidas en la Biblioteca Popular del Paraná

Ajedrez, una propuesta integral que transforma vidas en la Biblioteca Popular del Paraná

Alacranes de los desagües al Malbrán: el rol fundamental de Entre Ríos en la cadena de antídotos

Alacranes de los desagües al Malbrán: el rol fundamental de Entre Ríos en la cadena de antídotos

Paraná: vecinos de calle Galán denuncian abandono y riesgo por socavones

Paraná: vecinos de calle Galán denuncian abandono y riesgo por socavones

Dejanos tu comentario