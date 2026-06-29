Uno Entre Rios | La Provincia | tren

Tren Paraná - La Picada: continúa la recolección de firmas para pedir por el retorno del servicio

Usuarios autoconvocados elevaron el reclamo a legisladores nacionales y provinciales ante la parálisis del servicio de tren que de lunes a sábado une Paraná con La Picada

Valeria Girard

Por Valeria Girard

29 de junio 2026 · 15:51hs
Tren Paraná - La Picada: continúa la recolección de firmas para pedir por el retorno del servicio

Tren Paraná - La Picada: continúa la recolección de firmas para pedir por el retorno del servicio

Vecinos autoconvocados de La Picada y zonas aledañas iniciaron una ofensiva legal y social que incluye la recolección de firmas digitales para exigir la restitución inmediata del servicio ferroviario que une de lunes a sábado Paraná con Colonia Avellaneda, Sauce Montrull y La Picada. La suspensión lleva más de 40 días y hasta el momento, a pesar de que están dadas las condiciones para cumplir con el servicio, desde Trenes Argentinos no concretan la autorización necesaria para que la unidad vuelva a marchar.

TE PUEDE INTERESAR >>>> "La Picada quedó aislada": la microrregión turística se une al reclamo por el tren

Murió la periodista Ernestina Pais.

Murió la periodista Ernestina Pais: su auto fue arrollado por un tren en San Isidro

la secretaria de trabajo convoco a audiencia tras cierre de fabrica de baterias en gualeguaychu

La Secretaría de Trabajo convocó a audiencia tras cierre de fábrica de baterías en Gualeguaychú

DETALLES DE LA PETICIÓN

Tren Paraná - La Picada: continúa la recolección de firmas para pedir por el retorno del servicio

Tren Paraná - La Picada: continúa la recolección de firmas para pedir por el retorno del servicio

Entre las medidas de fuerza en estudio, los habitantes analizan realizar un corte en la Ruta Nacional 12, a la altura del ingreso a la escuela Almafuerte o en la zona de la garita que se encuentra en las inmediaciones, implementando desvíos de tránsito para visibilizar el reclamo sin paralizar totalmente la circulación. Por otra parte, los vecinos llevaron la preocupación al ámbito legislativo, manteniendo reuniones con la diputada provincial Andrea Zoff y los legisladores nacionales Blanca Osuna y Adán Bahl, con el objetivo de gestionar que la Provincia exija formalmente a la Nación el retorno del servicio.

El aislamiento y el costo del pasaje

La urgencia del reclamo radica en el grave impacto económico que sufren los usuarios desde la suspensión del tren. Actualmente, el costo de un viaje de ida y vuelta en colectivo desde La Picada a Paraná cuesta 4.000 pesos, una cifra prohibitiva para trabajadores y pacientes médicos que deben trasladarse diariamente. Ante la imposibilidad de costear estos montos, muchos vecinos se ven obligados a viajar "a dedo" o, directamente, reducen al mínimo sus viajes hasta la capital entrerriana postergando o relegando trámites, compras y actividades.

Si bien se implementó una extensión de la Línea 22 de colectivos, los vecinos denuncian que esta solución es insuficiente y sectaria. En diálogo con UNO Susana Rinaldi, una de las vecinas damnificadas, explicó que el transporte automotor no cuenta con la capacidad de carga del tren, dejando habitualmente a personas afuera, y no se condice con los horarios organizativos de las instituciones educativas de la zona.

Un servicio técnicamente listo, pero "entrampado"

A pesar de la parálisis, el ramal se encuentra en condiciones operativas. Según indicó la entrevistada, recientemente se realizó una prueba piloto con un horario diferenciado que llegó hasta La Picada y regresó en "perfectas condiciones". Sin embargo, el servicio permanece frenado ya hacemás de un mes a la espera de una resolución por parte del Gobierno Nacional.

Desde los vecinos advierten un "entrampamiento político", donde tanto el gobierno nacional como el provincial evitan dar una respuesta definitiva. Los vecinos critican que, mientras el secretario de Transporte provincial afirma que el tren funcionaría si dependiera de su gestión, no se han realizado pedidos formales de traspaso.

Impacto en el turismo regional

El conflicto escaló hasta la microrregión turística del noreste entrerriano, que agrupa a delegados desde Colonia Avellaneda hasta San Gustavo en el departamento La Paz.

Este sector se reunirá en las próximas horas para elaborar un reclamo formal que será presentado ante el Director de Turismo de la provincia, advirtiendo que el tren era un motor vital para las actividades de senderismo y visitas al Parque San Martín. Al ser el único ramal de pasajeros activo en Entre Ríos que permite el transporte de bicicletas y elementos recreativos, su pérdida representa un retroceso definitivo para el desarrollo turístico de la zona.

tren
Noticias relacionadas
Paraná: 10 locales con promociones para comer ñoquis al 50%

Paraná: 10 locales con promociones para comer ñoquis al 50%

Desde la Defensoría del Pueblo de Paraná se indicó que las empresas vulneran el derecho a la información de los usuarios quienes mantienen reclamos

Paraná: usuarios de colectivos piden cartelería, precisión horaria y mejor trato de los choferes

El Gobierno de Entre Ríos informó del cronograma de pago de los haberes de junio y del medio aguinaldo para trabajadores de la administración pública

Cronograma de Pagos: el 1 inicia el pago de salarios a la administración pública

Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense: La seguridad no tiene banderas políticas.

Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense: "La seguridad no tiene banderas políticas"

Ver comentarios

Lo último

Mundial 2026: Brasil lo dio vuelta sobre la hora, venció a Japón y avanzó a octavos de final

Mundial 2026: Brasil lo dio vuelta sobre la hora, venció a Japón y avanzó a octavos de final

Tren Paraná - La Picada: continúa la recolección de firmas para pedir por el retorno del servicio

Tren Paraná - La Picada: continúa la recolección de firmas para pedir por el retorno del servicio

La Secretaría de Trabajo convocó a audiencia tras cierre de fábrica de baterías en Gualeguaychú

La Secretaría de Trabajo convocó a audiencia tras cierre de fábrica de baterías en Gualeguaychú

Ultimo Momento
Mundial 2026: Brasil lo dio vuelta sobre la hora, venció a Japón y avanzó a octavos de final

Mundial 2026: Brasil lo dio vuelta sobre la hora, venció a Japón y avanzó a octavos de final

Tren Paraná - La Picada: continúa la recolección de firmas para pedir por el retorno del servicio

Tren Paraná - La Picada: continúa la recolección de firmas para pedir por el retorno del servicio

La Secretaría de Trabajo convocó a audiencia tras cierre de fábrica de baterías en Gualeguaychú

La Secretaría de Trabajo convocó a audiencia tras cierre de fábrica de baterías en Gualeguaychú

Paraná: 10 locales con promociones para comer ñoquis al 50%

Paraná: 10 locales con promociones para comer ñoquis al 50%

Paraná: usuarios de colectivos piden cartelería, precisión horaria y mejor trato de los choferes

Paraná: usuarios de colectivos piden cartelería, precisión horaria y mejor trato de los choferes

Policiales
Autovía Artigas. volcó un camión a la altura de Ubajay

Autovía Artigas. volcó un camión a la altura de Ubajay

Concordia: detuvieron a un hombre luego de que una joven fuera encontrada sin vida

Concordia: detuvieron a un hombre luego de que una joven fuera encontrada sin vida

Cómo la Justicia se enteró de la fuga de Petro, condenado por trata sexual en Entre Ríos

Cómo la Justicia se enteró de la fuga de "Petro", condenado por trata sexual en Entre Ríos

Contrabando de neumáticos en Entre Ríos: confirman procesamientos y embargos millonarios

Contrabando de neumáticos en Entre Ríos: confirman procesamientos y embargos millonarios

Detenido en Diamante por evadir control y dañar moto policial

Detenido en Diamante por evadir control y dañar moto policial

Ovación
Actividad deportiva inclusiva en Paraná con la Liga Argentina de Natación Paralímpica

Actividad deportiva inclusiva en Paraná con la Liga Argentina de Natación Paralímpica

Final de la Liga Cañadense: graves incidentes dejaron a un policía internado en estado delicado

Final de la Liga Cañadense: graves incidentes dejaron a un policía internado en estado delicado

Neuquén sigue en lo más alto de la Liga Paranaense

Neuquén sigue en lo más alto de la Liga Paranaense

Nadia Cutro le ganó el mano a mano por el podio a Ballay por ¡una décima!

Nadia Cutro le ganó el mano a mano por el podio a Ballay por ¡una décima!

Argentina campeón Mundial de hándbol de playa femenino

Argentina campeón Mundial de hándbol de playa femenino

La provincia
Tren Paraná - La Picada: continúa la recolección de firmas para pedir por el retorno del servicio

Tren Paraná - La Picada: continúa la recolección de firmas para pedir por el retorno del servicio

La Secretaría de Trabajo convocó a audiencia tras cierre de fábrica de baterías en Gualeguaychú

La Secretaría de Trabajo convocó a audiencia tras cierre de fábrica de baterías en Gualeguaychú

Paraná: 10 locales con promociones para comer ñoquis al 50%

Paraná: 10 locales con promociones para comer ñoquis al 50%

Paraná: usuarios de colectivos piden cartelería, precisión horaria y mejor trato de los choferes

Paraná: usuarios de colectivos piden cartelería, precisión horaria y mejor trato de los choferes

Cronograma de Pagos: el 1 inicia el pago de salarios a la administración pública

Cronograma de Pagos: el 1 inicia el pago de salarios a la administración pública

Dejanos tu comentario