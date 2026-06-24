Uno Entre Rios | Agustín Araujo

Agustín Araujo se convirtió en la primera baja de Patronato en el mercado de pases

Agustín Araujo rescindió su vínculo de común acuerdo con la dirigencia. Disputó seis encuentros con la camiseta de Patronato.

24 de junio 2026 · 14:31hs
Agustín Araujo se convirtió en la primera baja de Patronato en el mercado de pases

Prensa Patronato

Patronato comenzó a mover piezas en el mercado de pases de la Primera Nacional y confirmó su primera salida. Se trata de Agustín Araujo, quien rescindió su contrato de común acuerdo con la institución y dejó de formar parte del plantel profesional.

El mediocampista ofensivo de 27 años, oriundo de Reconquista, Santa Fe, había sido anunciado el 10 de diciembre de 2025 como la primera incorporación del equipo que en ese momento era dirigido por Rubén Forestello. El futbolista arribó a Paraná con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con Chacarita Juniors.

El paso de Agustín Araujo por barrio Villa Sarmiento

Su paso por el Rojinegro fue breve. Durante la primera rueda del campeonato disputó seis encuentros, de los cuales fue titular en tres oportunidades. Además, había perdido terreno en la consideración del cuerpo técnico, situación que quedó reflejada en las últimas convocatorias, ya que no integró la nómina de concentrados en los cinco partidos más recientes.

Formado en las divisiones inferiores de Racing Club, Araujo desarrolló gran parte de su carrera en el ascenso argentino. Antes de arribar a Patronato vistió las camisetas de Alvarado de Mar del Plata y Gimnasia y Tiro de Salta, institución en la que fue dirigido por Forestello y donde logró el ascenso a la Primera Nacional en 2023. Posteriormente continuó su trayectoria en Chacarita Juniors.

Con la salida de Araujo, Patronato inicia el proceso de reestructuración de su plantel de cara a la segunda rueda de la Primera Nacional, período en el que buscará revertir su campaña y acercarse a los puestos de clasificación al Reducido.

La agenda de Patronato

Patronato volverá a escena el domingo 5 de julio, ocasión en la que recibirá desde las 15.30 a San Martín de Tucumán en el marco de la 19° fecha, Zona B.

El siguiente desafío será el 12 de julio. En esa oportunidad el Rojinegro se trasladará al norte del país donde visitará a Gimnasia y Tiro de Salta. Ese cotejo, válido por la fecha 20, comenzará a las 17.

Agustín Araujo Patronato Mercado de pases
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