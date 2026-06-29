La Cámara de San Martín rechazó la exención de prisión de Edgardo Kueider, que será detenido al volver al país, mientras continúa el juicio en Paraguay.

.La Justicia ratificó la detención de Edgardo Kueider y avanza la causa por contrabando y lavado

La situación procesal de Edgardo Kueider sumó un nuevo revés tanto en la Argentina como en Paraguay. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín ratificó que el exsenador nacional por Entre Ríos quedará detenido de manera inmediata una vez que las autoridades paraguayas autoricen su traslado al país, donde enfrenta un juicio por contrabando.

El tribunal de apelaciones rechazó el pedido de exención de prisión presentado por la defensa del exlegislador y adoptó el mismo criterio respecto de Iara Guinsel Costa, su pareja y exsecretaria. La decisión fue firmada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, quienes confirmaron el fallo del Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, que ya había negado la posibilidad de que los imputados afronten el proceso en libertad.

Una vez que regrese a la Argentina, Kueider deberá presentarse ante los tribunales federales de San Isidro, donde enfrenta una serie de acusaciones por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias y lavado de activos.

La situación de Kueider

El exsenador fue expulsado de la Cámara Alta en diciembre de 2024, tras ser detenido en un control fronterizo en Ciudad del Este. El episodio ocurrió el 4 de diciembre de ese año, cuando personal de la Armada, la Aduana y la Policía Nacional de Paraguay interceptó el vehículo en el que viajaba junto a Guinsel Costa, donde transportaban más de 211 mil dólares, además de pesos argentinos y guaraníes sin declarar.

Por este hecho, la fiscalía paraguaya inició una causa por tentativa de contrabando, mientras que el Tribunal Especializado en delitos económicos de Asunción lleva adelante el juicio oral. En la primera audiencia, ambos imputados se negaron a declarar, aunque sus defensas anticiparon que prestarán testimonio en etapas posteriores.

En paralelo, la investigación avanzó con nuevas imputaciones por lavado de activos, tras detectarse operaciones financieras presuntamente destinadas a introducir dinero de origen ilícito en el circuito legal. Según la acusación, se habría utilizado una sociedad denominada Golsur S.A. para la compra de seis departamentos de lujo en Asunción, por un total de 460.379 dólares.

La Justicia paraguaya ordenó el embargo de los bienes y la prohibición de innovar y contratar sobre los inmuebles. Además de Kueider y Guinsel Costa, también están imputados otros dos presuntos involucrados en la maniobra.