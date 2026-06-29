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Banco Provincial es el campeón del Torneo Dos Orillas de Damas

Las Kresteras se impusieron por 3 a 2 sobre El Quillá y festejaron en la final del Torneo Dos Orillas de Damas.

29 de junio 2026 · 21:06hs
Banco Provincial

Banco Provincial, campeón del Torneo Dos Orillas de Damas.

Tras una definición apasionante, Banco Provincial se consagró en la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas de Damas, el certamen organizado de manera conjunta por la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey (ASH).

En la final, las Kresteras derrotaron 3 a 2 a Náutico El Quillá Azul, para destronarlo y levantar el trofeo, ratificando la hegemonía de los equipos santafesinos en esta competencia.

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La Salle Jobson y Banco Provincial buscarán el pasaje a la final del Torneo Dos Orillas de Damas. Náutico El Quillá ya tiene asegurado su lugar.

Termina la Fase Regular del Torneo Dos Orillas de Damas

La coronación de Banco Provincial

Las finales no siempre se juegan bien. A veces se luchan, se resiste y se sobrevive. Banco Provincial lo entendió mejor que nadie porque respaldó su consagración en el oficio y el carácter de un plantel que sabe a lo que juega. A lo largo del torneo, se consolidó como equipo con una identidad reconocible, uno que presiona con intensidad y peso para atacar, que domina la posesión con paciencia y que aprendió a sufrir cuando el contexto lo exige.

En una definición cargada de tensión, las Kresteras vencieron 3-2 a El Quillá y volvieron a coronarse campeonas, tal como hace dos temporadas atrás. Lo hicieron siendo eficaces en los fijos, sosteniéndose cuando el partido ardía y resistiendo hasta la última bocha de una final que terminó con suspenso absoluto.

A ambos equipos les costó imponer condiciones desde el inicio. El desarrollo fue trabado, con pocas conexiones claras y dificultades para progresar en cancha. En ese contexto, lo más peligroso del primer cuarto fue para las Tiburonas. Jazmín Neville metió un flick preciso para Virginia Suárez, que quedó mano a mano, aunque su remate cruzado terminó afuera.

A partir del segundo parcial, el elenco de Daniel De Petre encontró en los córners cortos la llave para abrir el partido; allí estuvo la principal diferencia entre ambos finalistas. Después de una seguidilla de cuatro fijos consecutivos, Ruth Fuchs rompió el cero con un remate elevado que superó a Olivia Santoro para el 1-0. El golpe fortaleció a las Kresteras, que apenas cuatro minutos después volvieron a lastimar por la misma vía.

Celina Basilio, máxima goleadora del torneo, definió al primer palo de Santoro y amplió la ventaja a 2-0. El Quillá intentó reaccionar antes del descanso largo y generó tres córners cortos. En el último, Neville sacó un potente remate cruzado que Clara Palacios logró despejar con el pie para sostener la diferencia. En el tercer cuarto, Banco volvió a pegar en un momento clave. Isabella Paiva encabezó una arremetida por el sector derecho, ingresó al área y asistió a Valentina Suravsky, cuya maniobra terminó en el sexto córner corto. Apareció nuevamente Basilio, que clavó un misil cruzado al segundo palo para el 3-0.

Parecía sentenciado, pero las finales nunca permiten relajarse. El conjunto de Andrés Messina y Mateo Walker adelantó líneas, empujó el partido a campo rival y siguió insistiendo desde los fijos, aunque sin efectividad. La reacción llegó finalmente en el último cuarto y le puso dramatismo al desenlace. Ximena Mendoza recuperó en la salida de Banco y habilitó a Julia Ponzo dentro del área.

Pero Clara Palacios respondió en primera instancia, pero el rebote le quedó a Delfina Cuscueta, que sola frente al arco descontó para el 3-1. El partido entró en tensión absoluta. El Quillá creció desde lo anímico y, en el octavo córner corto que dispuso, una buena combinación entre Neville y Ponzo dejó a Flor Juri sobre la línea de fondo para definir al palo más lejano y marcar el 3-2.

El cierre fue una muestra de resistencia y oficio. Las Tiburonas empujaron con orgullo y convirtieron los últimos minutos en un verdadero asedio. Tuvieron el empate en un último córner corto, pero el remate cruzado de Neville se fue desviado.

Ahí sí, llegó el desahogo. Banco aguantó hasta el límite, sobrevivió a la última tormenta y volvió a coronarse en la máxima escena. Explotaron los abrazos, los festejos y la emoción de otro título para un equipo que entendió cómo jugar las finales y escribió un nuevo capítulo dorado con su undécima estrella, indican desde la prensa de la ASH.

Paracao cayó a la Zona Ascenso del Torneo Dos Orillas

Previo a la final, se disputó el repechaje entre Paracao y Santa Fe RC Blanco. Tras empatar sin goles, en los penales australianos fue el elenco santafesino el que se impuso por 4 a 3 para lograr el ascenso y decretar el descenso del conjunto paranaense.

Torneo Dos Orillas Banco Provincial El Quillá Paracao
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