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Patronato no alcanzó el objetivo al cierre de la primera rueda

Patronato no logró ubicarse en zona de acceso al reducido en el primer semestre de la temporada 2026 de la Primera Nacional

22 de junio 2026 · 13:06hs
Patronato no alcanzó el objetivo al cierre de la primera rueda

Patronato no logró cumplir el objetivo que se había planteado para la primera parte de la temporada 2026 de la Primera Nacional. Tras igualar 1 a 1 ante Midland en el estadio Grella, el Rojinegro concluyó la primera rueda de la fase regular fuera de los puestos de clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027.

El semestre de Patronato

El conjunto dirigido por Marcelo Candia finalizó la primera mitad del campeonato en la 15ª posición de la Zona B con 21 puntos, la misma ubicación con la que había iniciado la jornada. El empate frente al Funebrero le impidió acercarse a los equipos que ocupan las últimas plazas clasificatorias y dejó un sabor amargo por tratarse de un encuentro en el que tuvo oportunidades para quedarse con los tres puntos.

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La tabla muestra una marcada paridad en la zona media. Patronato quedó a solo dos unidades de Colegiales, equipo que actualmente ocupa el octavo y último puesto de clasificación al Reducido con 23 puntos. También se encuentra a la misma distancia de San Martín de Tucumán, otro de los elencos que hoy estaría ingresando a la fase final por el ascenso.

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En la parte alta de las posiciones, Gimnasia y Esgrima de Jujuy se consolidó como líder con 36 unidades, seguido por Atlanta con 33 y Tristán Suárez con 30. Más atrás aparecen Temperley con 27 y Ferrocarril Midland junto a Atlético Rafaela con 26.

Por debajo de Patronato la pelea por mantener la categoría también se mantiene muy ajustada. El Santo le sacó dos puntos a Güemes de Santiago del Estero, que suma 19, y tres a Agropecuario de Carlos Casares, que reúne 18 y hoy ocupa el último lugar de la tabla.

Con la primera rueda ya concluida, el conjunto entrerriano afrontará el receso con la necesidad de reforzar el plantel y mejorar su producción para la segunda mitad del certamen. El objetivo será recortar la escasa diferencia que lo separa de los puestos de Reducido y volver a posicionarse como protagonista en la lucha por el ascenso.

Posiciones de la Primera Nacional, Zona B

Gimnasia (Jujuy) 36

Atlanta 33

Tristán Suárez 30

Temperley 27

Midland 26

Atlético Rafaela 26

San Martín (San Juan) 23

Colegiales 23

Zona de reducido

San Martín (Tucumán) 23

Deportivo Maipú 22

Almagro 22

Quilmes 21

Nueva Chicago 21

Gimnasia y Tiro 21

Patronato 21

Chacarita 19

Güemes 19

Agropecuario 18

Patronato Primera Nacional Reducido
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