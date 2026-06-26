Alejandro Leiva firmó su primer contrato con Patronato

Patronato firmó el primer contrato profesional del lateral izquierdo hasta 2027. El villaguayense jugará a préstamo en 9 de Julio de Rafaela.

Patronato dio un nuevo paso en el desarrollo de sus futbolistas surgidos de las divisiones inferiores al concretar este viernes la firma del primer contrato profesional de Alejandro Leiva. El lateral izquierdo de 20 años quedó vinculado con la institución hasta diciembre de 2027 y continuará su crecimiento en el fútbol federal.

Leiva, oriundo de Villaguay, es uno de los jugadores formados en la cantera rojinegra que logró destacarse en las diferentes categorías del club. Sus buenas actuaciones con el Selectivo, tanto en las competencias locales como en la Cuarta División de AFA y en la Copa Túnel Subfluvial, le permitieron dar este importante paso en su carrera.

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Alejandro Leiva fue cedido a préstamo

Tras sellar su vínculo profesional con el Santo, el defensor continuará sumando experiencia fuera de Paraná. Jugará a préstamo en el Club 9 de Julio de Rafaela, donde afrontará la segunda parte de la temporada del Torneo Federal A con el objetivo de ganar continuidad y rodaje en una categoría de exigencia nacional.

Con esta firma, Patronato reafirma su apuesta por el crecimiento de los futbolistas formados en sus divisiones inferiores, acompañando su desarrollo con la posibilidad de sumar minutos en competencias de nivel para potenciar su proyección.